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"Ліга Півночі" (з 2018 року "Ліга")

Ліга Півночі - правопопулістська партія в Італії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ліга Півночі". "Ліга Півночі" є італійською правопопулістською політичною партією, серед членів якої дедалі частіше можна зустріти й ксенофобські настрої. "Ліга Півночі" виступає за федералізацію країни. Певний час "Ліга Півночі" виступала за відділення економічно успішних північних регіонів П'ємонт, Венето та Ломбардія від решти Італії. Раніше ця партія була активна переважно в північних регіонах Італії. Під час парламентських виборів 2018 року партія стала називати себе просто "Ліга". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Де в Європі закріпилися праві популісти

Де в Європі закріпилися праві популісти 03.12.2019

Хвиля успіху правих популістів в Європі подекуди поступово пішла на спад, а десь лише наростає. У яких країнах їм вдається закріпитись у політиці, а де перемоги виявилися швидкоплинними?
Сформувати уряд Італії доручено Джузеппе Конте

Сформувати уряд Італії доручено Джузеппе Конте 29.08.2019

У переговорах в італійській Палаті депутатів, як очікується, братимуть участь "Рух п'яти зірок" і опозиційна Демократична партія.
Прем'єр Італії Джузеппе Конте оголосив про відставку

Прем'єр Італії Джузеппе Конте оголосив про відставку 20.08.2019

Глава італійського уряду Джузеппе Конте звинуватив очільника МВС Маттео Сальвіні, який вимагав провести нові вибори у країні, у переслідуванні своїх особистих інтересів.
Корупційний скандал в Італії: партія Сальвіні має віддати державі 49 мільйонів євро

Корупційний скандал в Італії: партія Сальвіні має віддати державі 49 мільйонів євро 07.08.2019

Правляча італійська правопопулістська партія "Ліга Півночі" на чолі з Маттео Сальвіні має відшкодувати державі 49 мільйонів євро через корупційний скандал навколо колишнього очільника партії Умберто Боссі.
Меркель занепокоєна спробами Росії вплинути на європейську політику

Меркель занепокоєна спробами Росії вплинути на європейську політику 19.07.2019

Канцлерка Німеччини прокоментувала підтримку Кремлем правопопулістських партій у Європі. Анґела Меркель торкнулася скандалу навколо імовірних спроб фінансування Росією італійської "Ліги Півночі".
Сальвіні відкидає звинувачення в спробі отримати гроші від Росії

Сальвіні відкидає звинувачення в спробі отримати гроші від Росії 10.07.2019

Глава МВС Італії заявив, що Росія не дала йому "ні рубля, ні літра горілки". Раніше видання Buzzfeed писало, що правопопулісти намагалися отримати від Москви 65 мільйонів доларів США перед виборами до Європарламенту.
Правопопулісти з дев'яти країн створили фракцію в Європарламенті

Правопопулісти з дев'яти країн створили фракцію в Європарламенті 13.06.2019

Фракція "Ідентичність і демократія" стала п'ятою за чисельністю в новому складі Європарламенту. Італійці з "Ліги Півночі" є найбільшою групою депутатів в її складі.

Від Парижа до Ужгорода: як Кремль пригодовує ультраправих (відео)

Від Парижа до Ужгорода: як Кремль "пригодовує" ультраправих (відео) 07.06.2019

Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.

Європейські популісти на російському пайку: як Кремль підтримує ультраправих від Парижа до Ужгорода (06.06.2019) 06.06.2019

Європейські ультраправі особливо прихильні до Кремля: вони не лише вимагають зняття санкцій з Москви, а й стають у лави сепаратистів на Донбасі, сіють ворожнечу на Закарпатті. Що отримують взамін? Ексклюзивний репортаж DW.

Прем'єр Італії Джузеппе Конте пригрозив коаліції своєю відставкою

Прем'єр Італії Джузеппе Конте пригрозив коаліції своєю відставкою 04.06.2019

Італійські політсили "Рух п'яти зірок" та "Ліга Півночі" мають працювати разом або відбудуться дострокові парламентські вибори, заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.
Орбан і Сальвіні хочуть разом боротися з ісламським халіфатом в ЄС

Орбан і Сальвіні хочуть разом боротися з "ісламським халіфатом" в ЄС 03.05.2019

Незадовго до виборів у Європарламент глава уряду Угорщини Віктор Орбан та очільник правопопулістської "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні домовилися тісніше співпрацювати, аби запобігти "ісламському халіфату" в ЄС.
У об'єднаних правих популістів ЄС немає єдиної програми на виборах до ЄП

У об'єднаних правих популістів ЄС немає єдиної програми на виборах до ЄП 14.04.2019

Праві популісти з ФРН, Італії і ряду інших країн ЄС, які планують створити нову фракцію в Європарламенті, проводять власні національні кампанії, повідомив головний кандидат від АдН Йорґ Мойтен.
Правопопулісти хочуть створити нову групу в Європарламенті

Правопопулісти хочуть створити нову групу в Європарламенті 08.04.2019

Правопопулістські партії з Німеччини, Італії, Данії та Фінляндії оголосили про плани створення нової групи в Європарламенті. Вони запрошують долучатися й інших євроскептиків.
У Римі сотні тисяч людей вийшли на акцію проти економічних заходів уряду

У Римі сотні тисяч людей вийшли на акцію проти економічних заходів уряду 09.02.2019

Італійські профспілки виступили проти низки економічних заходів уряду країни. На їхній заклик відгукнулися сотні тисяч громадян, які вийшли на акцію протесту в Римі.
Попри тиск Євросоюзу, Італія залишить бюджет дефіцитним

Попри тиск Євросоюзу, Італія залишить бюджет дефіцитним 02.10.2018

Італія не збирається зменшувати плани щодо дефіциту свого бюджету, попри тиск з боку Євросоюзу. Курс євро тим часом падає на тлі заяв італійським політиків.
Стратег Трампа хоче допомогти правопопулістам виграти вибори в ЄС

Стратег Трампа хоче допомогти правопопулістам виграти вибори в ЄС 22.09.2018

Екс-радник Дональда Трампа Стівен Беннон повідомив про плани допомогти правопопулістам виграти вибори в Європарламент.

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