"Ліга Півночі" (з 2018 року "Ліга")

Ліга Півночі - правопопулістська партія в Італії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ліга Півночі". "Ліга Півночі" є італійською правопопулістською політичною партією, серед членів якої дедалі частіше можна зустріти й ксенофобські настрої. "Ліга Півночі" виступає за федералізацію країни. Певний час "Ліга Півночі" виступала за відділення економічно успішних північних регіонів П'ємонт, Венето та Ломбардія від решти Італії. Раніше ця партія була активна переважно в північних регіонах Італії. Під час парламентських виборів 2018 року партія стала називати себе просто "Ліга". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.