Лівія: хто такий генерал Хафтар і що пов'язує його з Москвою

Халіфа Хафтар вважається однією з ключових фігур громадянської війни в Лівії. Командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії", якій вже вдалося взяти під контроль кілька найбільших нафтових родовищ у країні, 4 квітня наказав своїм військам розпочати наступ на столицю Лівії Триполі. Столиця охопленої громадянської війною країни перебуває під контролем уряду національної єдності, визнаного міжнародним співтовариством.

Війська Хафтара вже здійснили серію авіаударів по передмістю Триполі та військовому аеродрому Мітіга, який виконував функції міжнародного аеропорту і був єдиним діючим летовищем лівійської столиці. Упродовж перших днів наступу, за офіційними даними, загинули понад 50 осіб. Більше 3400 жителів лівійської столиці змушені були втекти з міста. Ким є Халіфа Хафтар - людина, від якої, ймовірно, залежить доля Лівії? І чи пов'язаний він із Москвою?

Колишній соратник Каддафі

Халіфа Хафтар - лівійський генерал. У 1969 році він брав участь у військовому перевороті, у результаті якого у країні була скинута монархія, а влада перейшла до рук Ради революційного командування і Муамара Каддафі, який її очолив.

Муамар Каддафі, фото 12 червня 2009 року

Хафтар став одним із наближених до Каддафі офіцерів лівійської армії і брав участь у війні, яку Каддафі вів із Чадом за стратегічно важливу ділянку кордону. У 1987 році Лівія зазнала поразки у цій війні, а Хафтар, який командував лівійською армією, потрапив у полон. Каддафі його не підтримав, і з того часу Хафтар вважав його особистим ворогом.

У 1990 році, після державного перевороту в Чаді, Хафтара вивезли до США, де він долучився до лівійської опозиції, підтримуваної ЦРУ. Після прибуття до США Хафтар отримав американське громадянство й оселився у штаті Вірджинія, де прожив 20 років, обмірковуючи, як скинути і знищити Каддафі.

Роль Хафтара у громадянській війні в Лівії

До Лівії Хафтар повернувся у 2011 році. Тоді у результаті масових акцій протесту проти правлячого режиму Каддафі спершу скинули, потім убили. Як новий керівний орган країни лівійська опозиція сформувала Перехідну національну раду, на основі якої було сформовано перехідний уряд.

У серпні 2012 року владні повноваження були передані від Перехідної національної ради Загальному національному конгресові Лівії, а пізніше - однопалатному парламенту, Палаті представників. Хафтар очолив антиісламський рух у країні і став військовим високопосадовцем.

Політичні амбіції Хафтара

У лютому 2014 році генерал Хафтар здійснив спробу приходу до влади. Виступаючи на національному телебаченні, він оголосив про розпуск Загального національного конгресу. У червні того ж року у Лівії відбулися парламентські вибори. Антиісламістське об'єднання Хафтара здобуло на них перемогу.

Це призвело до того, що конфлікт прихильників Хафтара з ісламською опозицією, яка відмовилася визнавати результати голосування, переріс у громадянську війну. А парламент був змушений переміститися із Триполі до Тобрука, міста на сході країни.

Конфлікт із Сараджем

ООН намагалася примирити два ворогуючі табори і припинити кровопролиття. У Триполі був створений уряд національної єдності під керівництвом Фаїза Сараджа. Від початку 2016 року уряд Сараджа, визнаний міжнародним співтовариством, керує країною, але до сьогоднішнього дня він не має контролю над всією територією Лівії. Парламент країни перебуває в Тобруці і претендує на повноту влади у країні. Генерал Хафтар і політичні структури на сході країни не хочуть визнавати уряд Сараджа. Спроби ООН, держав Перської затоки, Франції та Італії сприяти відновленню єдиновладдя в Лівії поки залишаються безуспішними.

Наступ Хафтара на Триполі почався незадовго до запланованих на середину квітня мирних переговорів під егідою ООН. На них мав бути розроблений план майбутніх парламентських і президентських виборів, які повинні були покласти край громадянській війні у країні.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш, який перебував у Лівії із 3 квітня в рамках підготовки конференції національного примирення, після початку наступу написав у Twitter, що залишає країну із "важким серцем і у глибокій занепокоєності". "Я все ще сподіваюся, що можна уникнути кривавої конфронтації у Триполі та його околицях", - зазначив Гутерріш. Незадовго до від'їзду він зустрівся з Хафтаром у Бенгазі. Під час цієї зустрічі, за інформацією телеканалу Al-Arabiya, Хафтар сказав Гутеррішу, що його операція буде тривати доти, доки "тероризм" у країні не буде подоланий.

Бійці "Лівійської національної армії" Хафтара

Що пов'язує Хафтара з Москвою

За оцінками деяких експертів і спостерігачів, у прагненні отримати владу в Лівії Хафтара начебто підтримує Москва. Халіфа Хафтар у 1978-1979 роках як представник військової еліти Лівії навчався в СРСР і знає російську мову. Упродовж останніх років він неодноразово відвідував Москву і проводив перемовини з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Востаннє лівійський генерал приїздив до російської столиці у листопаді 2018 року. На його зустрічі із главою міноборони Росії був присутній і бізнесмен Сергій Пригожин, якого пов'язують з приватною військовою компанією "Вагнер".

У жовтні минулого року британський таблоїд The Sun писав про прибуття до Лівії російських військових головного управління генштабу Росії для підтримки військ Хафтара. Джерела російської медіакомпанії "РБК" також підтверджували присутність російських військових у Лівії. Офіційно Москва ці дані заперечує.

Напередодні Росія заблокувала заяву Ради Безпеки ООН із закликом до всіх збройних формувань, що виступають на боці "Лівійської національної армії" генерала Хафтара, припинити наступ на Триполі.