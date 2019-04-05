Лівійський генерал Хафтар почав наступ на Триполі

Командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" Халіфа Хафтар наказав своїм військам у четвер, 4 квітня, почати наступ на столицю країни Триполі.

Прихильники генерала, за власними даними, вже ввечері четверга були на підступах до міста, контрольованого міжнародно визнаним урядом Лівії. Агенція інформує, що на одному з контрольно-пропускних пунктів у 27 кілометрах від Триполі позиції зайняли десятки людей у ​​військовій формі. Повідомляється і про наявність 15 вантажівок з протиповітряними зенітними знаряддями.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш, який перебуває зараз в Триполі, закликав до припинення руху військ і деескалації конфлікту. "(У кризи) в Лівії немає військового вирішення. Вирішення може бути лише політичним", - зазначив Гутерріш. У п'ятинцю очікується екстрене засідання Радбезу ООН за закритими дверима щодо ситуації в Лівіії на ініціативу Великобританії.

Військова операція Хафтара розпочалася незадовго до запланованих на середину квітня мирних переговорів у Лівії під егідою ООН, де мали шукати шляхів політичного вирішення кризи у країні.

Після повалення диктатора Муаммара Каддафі в 2011 році в цій північноафриканській країні панує хаос. Визнаний міжнародною спільнотою уряд у Триполі не контролює значну частину лівійської території.