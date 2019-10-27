Ліва партія здобуває історичну перемогу в Тюрингії

Ліва партія здобула історичну перемогу на виборах до місцевого парламенту - ландтагу - в федеральній землі Тюрингія, що відбулися в неділю, 27 жовтня. Політична сила вперше в свїй історії здобула перше місце, а також продемонструвала найкращий результат на виборах на земельному рівні.

За попередніми результатами, ліві здобули 31 відсоток голосів (на виборах 2014 року партія отримала 28,2 відсотка). Друге місце посіла правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яку підтримали 23,4 відсотка виборців (у 2014 році - 10,6 відсотка). На третьому місці - Християнсько-демократичний союз з 21,8 відсотка голосів (у 2014 році - 33,5 відсотка). До ландтагу Тюрингії також проходять Соціал-демократична партія Німеччини (8,2 відсотка), Зелені (5,2 відсотка) та Вільна демократична партія (5 відсотків).

Тепер на Тюрингію очікує складний процес формування нової урядової коаліції, оскільки попередній союз, що складався з Лівої партії, СДПН та Зелених, втратив більшість голосів у ландтагу. Прем'єр-міністр Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) від Лівої партії вже заявив про право на формування нового уряду, повідомляє агентство новин dpa. Він також зазначив, що всі демократичні сили повинні бути готові говорити одне з одним. Ще до виборів партії виключали можливість залучення до уряду АдН. Представники СДПН та ВДП заявили про можливість участі у формуванні уряду меншості.