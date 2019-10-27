 Ліва партія здобуває історичну перемогу в Тюрингії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ліва партія здобуває історичну перемогу в Тюрингії

Вперше в своїй історії Ліва партія здобула перше місце на виборах до ландтагу. Тепер на Тюрингію чекає складний процес формування нової коаліції.

Бодо Рамелов із соратницями святкує перемогу своєї партії в Тюрингії

Бодо Рамелов із соратницями святкує перемогу своєї партії в Тюрингії

Ліва партія здобула історичну перемогу на виборах до місцевого парламенту - ландтагу - в федеральній землі Тюрингія, що відбулися в неділю, 27 жовтня. Політична сила вперше в свїй історії здобула перше місце, а також продемонструвала найкращий результат на виборах на земельному рівні.

DW.COM

У німецькій федеральній землі Тюрингія проходять вибори до місцевого парламенту, на яких правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" може вдвічі збільшити своє представництво у ландтазі. (27.10.2019)

1 вересня у східнонімецьких землях Саксонії та Бранденбурзі відбудуться вибори до ландтагів. Опитування обіцяють успіх партії "Альтернатива для Німеччини". DW - про можливі наслідки для уряду Меркель. (01.09.2019)

За попередніми результатами, ліві здобули 31 відсоток голосів (на виборах 2014 року партія отримала 28,2 відсотка). Друге місце посіла правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яку підтримали 23,4 відсотка виборців (у 2014 році - 10,6 відсотка). На третьому місці - Християнсько-демократичний союз з 21,8 відсотка голосів (у 2014 році - 33,5 відсотка). До ландтагу Тюрингії також проходять Соціал-демократична партія Німеччини (8,2 відсотка), Зелені (5,2 відсотка) та Вільна демократична партія (5 відсотків).

Тепер на Тюрингію очікує складний процес формування нової урядової коаліції, оскільки попередній союз, що складався з Лівої партії, СДПН та Зелених, втратив більшість голосів у ландтагу. Прем'єр-міністр Тюрингії Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) від Лівої партії вже заявив про право на формування нового уряду, повідомляє агентство новин dpa. Він також зазначив, що всі демократичні сили повинні бути готові говорити одне з одним. Ще до виборів партії виключали можливість залучення до уряду АдН. Представники СДПН та ВДП заявили про можливість участі у формуванні уряду меншості.

Дивитись відео 01:10

Вибори в Бундестаг: ліві, які повторюють риторику Кремля (30.07.2017)

Аудіо й відео до теми

Вибори в Бундестаг: ліві, які повторюють риторику Кремля (30.07.2017)  

Також за темою

Deutschland Erfurt Landtagswahl in Thüringen

У Тюрингії проходять вибори до ландтагу, АдН може подвоїти результат 27.10.2019

У німецькій федеральній землі Тюрингія проходять вибори до місцевого парламенту, на яких правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" може вдвічі збільшити своє представництво у ландтазі.

Deutschland Landtagswahl in Thüringen | die Linke

Вибори до ландтагу в Тюрингії: перемагає Ліва партія, АдН на другому місці 27.10.2019

На виборах до місцевого парламенту в німецькій федеральній землі Тюрингія, за попередніми даними, більшість здобуває Ліва партія. АдН змогла подвоїти свій результат порівняно з 2014 роком, отримавши 24 відсотки голосів.

Chemnitz Demonstration

Вибори в Саксонії та Бранденбургу: зміни на політичній карті Німеччини? 01.09.2019

1 вересня у східнонімецьких землях Саксонії та Бранденбурзі відбудуться вибори до ландтагів. Опитування обіцяють успіх партії "Альтернатива для Німеччини". DW - про можливі наслідки для уряду Меркель.

Реклама

Докладно

У Німеччині столицю України традиційно називають Kiew

Kiew чи Kyjiw: як називають українські міста в Німеччині

Англомовні ЗМІ почали писати Kyiv замість Kiev. DW з'ясовувала, які позначення використовуються у німецькомовній пресі.  

На новій купюрі буде зображений засновник і перший президент Академії наук України Володимир Вернадський

Гривня входить в епоху трьох нулів

В Україні в обіг входить купюра у тисячу гривень. Паралельно вилучаються дрібні монети.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  