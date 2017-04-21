Лєшек Бальцерович - польський економіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лєшек Бальцерович".

Відомий польський економіст Лєшек Балцерович обіймав посади віце-прем'єра Польщі, міністра фінансів Польщі, був головою Національного банку Польщі. В Україні за часів президентства Петра Порошенка Лєшек Бальцерович був співголовою Стратегічної групи радників з підтримки реформ. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.