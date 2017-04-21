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Лєшек Бальцерович

Лєшек Бальцерович - польський економіст. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лєшек Бальцерович".

Відомий польський економіст Лєшек Балцерович обіймав посади віце-прем'єра Польщі, міністра фінансів Польщі, був головою Національного банку Польщі. В Україні за часів президентства Петра Порошенка Лєшек Бальцерович був співголовою Стратегічної групи радників з підтримки реформ. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Рік роботи групи радників: Іван Міклош про причини гальмування реформ в Україні

Рік роботи групи радників: Іван Міклош про причини гальмування реформ в Україні 21.04.2017

За підсумками першого року роботи Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні її співголова Іван Міклош розповів у інтерв'ю DW про перші успіхи реформування держави та про шанси надолужити згаяний час.
Офіційна економіка має стати вигіднішою за тіньову: інтерв’ю з Бальцеровичем (відео)

Офіційна економіка має стати вигіднішою за тіньову: інтерв’ю з Бальцеровичем (відео) 17.06.2016

Автор польського "економічного дива" Лєшек Бальцерович вже місяць працює в групі стратегічних радників при президентові та уряді. Що вдалося і що очікує на українців - в інтерв’ю DW.

"Еміграція мізків": українка вразила Німеччину відкриттям світового рівня - DW Новини (17.06.2016) 17.06.2016

Інтерв'ю з Лєшеком Бальцеровичем: чи зможе він повторити польське "економічне диво" в Україні. Вбивство за тиждень до Brexit: як смерть Джо Кокс вплине на референдум.

Як автор польського «економічного дива» реформує Україну? (17.06.2016) 17.06.2016

Автор польського «економічного дива» Лєшек Бальцерович вже місяць працює в групі стратегічних радників при Президентові та уряді. Що вдалося і що очікує на українців - в інтерв’ю DW.
План Гройсмана: реальні кроки чи політичний піар?

План Гройсмана: реальні кроки чи політичний піар? 20.05.2016

План пріоритетних дій нового уряду на цей рік вигідно відрізняється від своїх попередників, але шанси на його реалізацію викликають сумнів.
Бальцерович і Міклош назвали головні проблеми та завдання України

Бальцерович і Міклош назвали головні проблеми та завдання України 05.05.2016

Група стратегічних радників-реформаторів під керівництвом Лєшека Бальцеровича та Івана Міклоша радить Україні якнайшвидше подолати корупцію і популізм, а також зайнятися приватизацією.
Гройсман готує візит до Німеччини

Гройсман готує візит до Німеччини 26.04.2016

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман має намір відвідати Німеччину найближчим часом. Він обговорив телефоном із канцлеркою Меркель проведення реформ в Україні.
Лєшек Бальцерович наполягає на приватизації українських державних підприємств

Лєшек Бальцерович наполягає на приватизації українських державних підприємств 25.04.2016

Україні потрібна програма для реструктуризації та подальшої приватизації державних підприємств. Про це заявив член групи міжнародних радників при кабінеті міністрів України Лєшек Бальцерович.
Екс-урядовці Словаччини і Польщі консультуватимуть Кабмін щодо реформ

Екс-урядовці Словаччини і Польщі консультуватимуть Кабмін щодо реформ 22.04.2016

Кабінет міністрів України створює групу міжнародних радників на чолі з колишнім віце-прем'єр-міністром Словаччини Іваном Міклошем. До групи увійшов також екс-віце-прем'єр Польщі Лєшек Бальцерович.
Порошенко запропонував Бальцеровичу долучитись до українських реформ

Порошенко запропонував Бальцеровичу долучитись до українських реформ 31.01.2015

За словами президента, Україна, попри війну, має унікальні можливості для реформ. Долучитися до їхнього проведення Петро Порошенко запропонував "архітектору польських реформ" Лєшеку Бальцеровичу.
Польський економіст: Затягування санкцій спонукає Путіна до подальшої агресії

Польський економіст: Затягування санкцій спонукає Путіна до подальшої агресії 17.10.2014

Лєшек Бальцерович вважається батьком "польського економічного дива". В інтерв’ю DW він розкритикував політику "дешевих грошей" у Європі та слабку реакцію Заходу на дії державного керівництва Росії.
Бальцерович: без громадянського суспільства реформ не буде

Бальцерович: без громадянського суспільства реформ не буде 02.07.2010

Реформи неможливі без участі тих, хто у них зацікавлений. Отже, економічних реформ не буде без мобілізації малого і середнього бізнесу. Таку думку в інтерв’ю DW висловив відомий польський економіст Лєшек Бальцерович.