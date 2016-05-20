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Людмила Уліцька

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Людмила Уліцька". Людмила Уліцька - російська письменниця.

Серед відомих творів російської письменниці Людмили Уліцької - "Сонечка", "Медея і її діти", "Казус Кукоцького", "Веселі похорони". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Людмила Уліцька: Хто може виключити масовий вибух у Росії?

Людмила Уліцька: Хто може виключити масовий вибух у Росії? 20.05.2016

Письменниця Людмила Уліцька розповіла в інтерв'ю Deutsche Welle про складні відносини суспільства і влади в Росії, про те, чому суспільство не хоче свободи, а влада заохочує "ідіотів із замороченими мізками".
Вікторія Івлєва: Лінії розлому України

Вікторія Івлєва: Лінії розлому України 24.09.2015

Журналіст і фотограф Вікторія Івлєва подорожувала Україною напередодні війни. Її нова книга "Мандрівка чи подорож фейсбучного хробака Україною" розповідає про те, як жила країна між Майданом та війною.
Львівський Форум видавців - росіяни не приїхали

Львівський Форум видавців - росіяни не приїхали 13.09.2014

Вперше за багато років на найбільшому книжковому ярмарку України російська книга почувала себе не надто комфортно.
Людмила Уліцька: Нині дуже сильно пахне поверненням до радянських часів

Людмила Уліцька: Нині дуже сильно пахне поверненням до радянських часів 25.04.2014

У Києві проходить конгрес представників російської та української інтелігенції. Кореспондентка DW зустрілася з однією з найпопулярніших російських авторок прози Людмилою Уліцькою.
Антивоєнний конгрес інтелігенції поставив діагноз Росії

Антивоєнний конгрес інтелігенції поставив діагноз Росії 20.03.2014

На антивоєнному форумі у Москві лунала критика на адресу російської влади. Діячі науки та культури закликали громадян різних країн до об’єднання довкола ідеї мирного врегулювання.