Людмила Денісова поїде до Москви й вимагатиме зустрічі з українськими моряками

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова наступного тижня відвідає Москву, щоб провести переговори про відвідання українських моряків, яких захопила Росія в районі Керченської протоки. Про це Денісова повідомила в четвер, 10 січня, після зустрічі з родичами моряків.

"Наступного тижня планую виїхати до Москви та провести зустрічі з Тетяною Москальковою, Михайлом Федотовим (Голова Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові РФ - Ред.), а також з директором ФСБ РФ Олександром Бортніковим", - написала Денісова на Facebook.

Обмудсменка зазначила, що майже щодня спілкується з Москальковою й Федотовим і намагається отримати інформацію про умови утримання та стан затриманих українців.

"Одним із головних питань залишається стан поранених моряків. Ані я, ані ЄСПЛ досі не отримали підтверджену медичними довідками офіційну інформацію про стан здоров’я поранених", - зазначила чиновниця.

Нещодавно уряд України звернувся до Європейського суду з прав людини з проханням визнати факт порушення Росією прав людини під час захоплення й утримання під вартою українських моряків.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", які прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Екіпаж суден - 24-х українських моряків - затримали. Суд у анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Згодом усі вони назвали себе військовополоненими й відмовилися свідчити.

Київ вважає моряків військовополоненими. Москва звинувачує їх у незаконному перетині кордону.

Євросоюз 10 січня знову закликав Москву негайно звільнити моряків, а також інших українців, незаконно затриманих в анексованому Криму й Росії.