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Російська суспільна діячка Людмила Алексєєва користувалась величезним авторитетом не лише серед правозахисників. До її думки в Росії прислуховувалась і в дипломатичних колах, і навіть у Кремлі. "Усе тому, що я ні на кого не сварюсь, я констатую факти", - каже Алексєєва. Її квартира іще у 60-ті роки була місцем зустрічі дисидентів та правозахисників. У 70-ті їй загрожувало позбавлення волі за розповсюдження самвидаву, через що Алексєєва була змушена емігрувати до США, де прожила 15 років. Повернувшись до Росії, правозахисниця очолила Московську Гельсінську групу, яка дотепер моніторить порушення прав людини. Людмила Алексєєва померал 8 грудня 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.