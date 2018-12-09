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Людмила Алексєєва

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Людмила Алексєєва".

Російська суспільна діячка Людмила Алексєєва користувалась величезним авторитетом не лише серед правозахисників. До її думки в Росії прислуховувалась і в дипломатичних колах, і навіть у Кремлі. "Усе тому, що я ні на кого не сварюсь, я констатую факти", - каже Алексєєва. Її квартира іще у 60-ті роки була місцем зустрічі дисидентів та правозахисників. У 70-ті їй загрожувало позбавлення волі за розповсюдження самвидаву, через що Алексєєва була змушена емігрувати до США, де прожила 15 років. Повернувшись до Росії, правозахисниця очолила Московську Гельсінську групу, яка дотепер моніторить порушення прав людини. Людмила Алексєєва померал 8 грудня 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Померла совість Росії Людмила Алексєєва

Померла совість Росії Людмила Алексєєва 09.12.2018

Глава найстарішої правозахисної організації Росії, лауреатка премії Сахарова парламенту ЄС і премії Гавела Ради Європи Людмила Алексєєва померла 8 грудня у віці 91 року. Андрій Бреннер згадує.
У Москві померла правозахисниця Людмила Алексєєва

У Москві померла правозахисниця Людмила Алексєєва 08.12.2018

У Москві померла відома правозахисниця, засновниця Московської Гельсінської групи Людмила Алексєєва. Їй був 91 рік.
Людмила Алексєєва: Ми дуже завинили перед українцями

Людмила Алексєєва: Ми дуже завинили перед українцями 20.07.2017

Відомій російській правозахисниці Людмилі Алексєєвій виповнилося 90 років. DW поспілкувалася з нею про права людини і молодіжні протести в Росії, а також про ситуацію в Україні після Майдану та події у Криму.

Людмила Алексєєва про права людини в РФ (30.05.2016) 31.05.2016

Голова Московської Гельсінської групи Людмила Алексєєва зустрілася з президентом Німеччини Йоахімом Ґауком. Перед цим вона відповіла на запитання DW.

Німецькі офшори оточення Порошенка - DW Новини (30.05.2016) 31.05.2016

Офшорні оборудки високопосадовців: чи створять в Україні слідчу комісію? Емський указ: як німецькі історики оцінюють заборону української мови російським царем? Права людини в Росії: інтерв'ю з правозахисницею Людмилою Алексєєвою.
Президент ФРН зустрівся з відомою російською правозахисницею Алексєєвою

Президент ФРН зустрівся з відомою російською правозахисницею Алексєєвою 30.05.2016

Федеральний президент Німеччини Йоахім Ґаук провів зустріч з очільницею Московської Гельсінської групи Людмилою Алексєєвою. Під час зустрічі обговорювався стан захисту прав людини в Росії.
Людмила Алексєєва про права людини в РФ (відео)

Людмила Алексєєва про права людини в РФ (відео) 30.05.2016

Голова Московської Гельсінської групи Людмила Алексєєва зустрілася з президентом Німеччини Йоахімом Ґауком. Перед цим вона відповіла на запитання DW.
Людмила Алексєєва: Росія сама віддаляє себе від цивілізованого світу

Людмила Алексєєва: Росія сама віддаляє себе від цивілізованого світу 30.09.2015

Одна з найстарших правозахисниць Росії розповіла в інтерв'ю DW про те, як говорила з Анґелою Меркель російською, та яке запитання вона незабаром поставить Володимиру Путіну.

Правозахисниця про Росію і Україну 29.09.2015

Російська правозахисниця Людмила Алексєєва здобула премію Вацлава Гавела за видатні досягнення із захисту прав людини у Європі.

Чи справедливим буде суд до "російських диверсантів"? - DW Новини (29.09.2015) 29.09.2015

Закляті союзники: про що домовилися Росія та США в питанні Сирії? Правозахисниця Людмила Алексєєва про українсько-російську кризу.
Надії Савченко висунули остаточне обвинувачення

Надії Савченко висунули остаточне обвинувачення 24.04.2015

Надії Савченко висунули остаточне обвинувачення у пособництві вбивству російських журналістів. Захист домагатиметься розгляду справи колегією присяжних.
Людмила Алексєєва: Мені соромно перед українцями

Людмила Алексєєва: Мені соромно перед українцями 20.09.2014

Відома російська правозахисниця Людмила Алексєєва пояснила в інтерв’ю DW слабкість руху протесту в Росії проти політики Кремля щодо України, а також спрогнозувала розвиток подій в російському суспільстві.
Російські правозахисники відмовляються бути радниками Путіна

Російські правозахисники відмовляються бути радниками Путіна 05.06.2012

Низка правозахисників йде з президентської ради з прав людини. Експерти кажуть, що влада не дотримується їх порад.