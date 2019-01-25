 Львів фінансуватиме реставрацію вікон у центрі міста: як отримати підтримку | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 28.01.2019

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Культура й стиль життя

Львів фінансуватиме реставрацію вікон у центрі міста: як отримати підтримку

Без німецьких грошей і фахівців. У Львові відновили проект реставрації елементів пам'яток архітектури, започаткований німецьким товариством GIZ. Із 1 лютого фінансуватимуть і заміну пластикових вікон на дерев'яні.

Львів'янам будуть доплачувати за реставрацію вікон у будинках історичного міста

Львів'янам будуть доплачувати за реставрацію вікон у будинках історичного міста

Упродовж восьми років реставрувати балкони, вікна і брами в історичному центрі Львова допомагали німецькі майстри. Це відбувалося в рамках українсько-німецького проекту "Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова", організованого Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. За цей час у місті відновили 850 вікон, 150 брам, 80 балконів. Однак у 2017 році в GIZ заявили, що закінчують даний проект і переключаються на інший.

Місто Львів постало перед вибором: продовжувати реставраційні проекти чи ні. "Ми планували продовжувати: і реставрацію вікон, і брам, і балконів. Просто все залежало від фінансів. Торік, для прикладу, ми змогли розпочати проект для брам. Цього року пропонуємо повернення проекту з реставрації вікон", - говорить очільниця управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко.

Набір заявок на реставрацію вікон стартує 1 лютого. Умови залишають такі ж, які пропонувало GIZ: реставрацію вікон на 60 відсотків оплачує місто, решту має оплатити мешканець. Для дверей та брам: 70 і 30 відсотків відповідно. Єдина відмінність: територію охоплення будинків трохи збільшили. Тепер подаватися на отримання фінансування можуть мешканці вулиць, що входять до історичного ареалу міста Львова. Його межі можна переглянути в рішенні виконкому номер 1311, доступному на сайті Львівської міської ради.

Шанс для порушників

Крім того, тепер у Львові прийматимуть заявки і на заміну пластикових вікон на дерев'яні. За словами Лілії Онищенко, це - спосіб виправити ситуацію із засиллям пластикових вікон в центрі Львова, які, по-перше, нищать вигляд пам'яток архітектури, а по-друге: шкодять самим будинкам. "Часто, коли ці вікна встановлюють, нищать фасад і так залишають. Крім того, щільне пластикове вікно часто спричиняє появу грибка на стінах всього будинку", - каже Онищенко.

За законодавством про охорону культурної спадини, замінювати вікна та двері у пам'ятках архітектури без погодження з управлінням охорони історичної спадщини місцевих органів влади заборонено. За це передбачено штраф: 850 гривень, якщо замінили одне вікно, і 1700 гривен - за кілька. Торік адміністративна комісія виконкому Львівської міськради виписала 900 протоколів за такі порушення. Цього року "шанувальникам" пластикових вікон вирішили дати шанс виправитись. Однак спочатку порушнику треба буде сплатити штраф, а потім - заплатити за реставрацію не 40 відсотків, як решті мешканців, а 50 відсотків від вартості.

Пластикові вікна в історичній кам'яниці у Львові (фото з архіву)

Переконати жителів Львова у перевазі дерев'яних вікон над пластиковими не завжди легко

У планах відновленого проекту - відреставрувати 50 вікон, але все буде залежати від активності мешканців. Лілія Онищенко розповідає з досвіду попередніх років, що із реставрацією вікон львів'яни не такі активні, як щодо дверей та брам. На двері скидались гуртом, а тут кожен має за власні вікна платити сам. До того ж це недешево. Якщо встановлення пластикового вікна може коштувати дві-три тисячі гривень, то реставрація може обійтись більш ніж удвічі дорожче.

Майстри виїжджають

Для робіт у Львівській міськраді вирішили найняти майстрів, які вчились у німецьких фахівців на проекті GIZ, але зіткнулися з проблемою. "Ті майстри, яких навчили німецькі колеги, виїжджають і успішно працюють на Європу. Там вони затребувані, їм добре платять. Дехто з них їде туди лише на три місяці, потім повертається. Але нам важливі навіть три місяці, якщо ми набрали певну кількість заявок", - говорить Лілія Онищенко.

Майстер з реставрації вікон та дверей Василь Гришканич підтверджує, що і він, і його колеги часто їздять на заробітки за кордон. За його словами, якби не такі проекти, як проект GIZ чи нинішній міськради, то сидів би без роботи. У Львові все ще мало людей, які розуміють переваги дерев'яних вікон над пластиковими, зазначає Гришканич. Крім низької ціни, за його словами, відіграє роль і переконання деяких львів'ян, що пластикові вікна - тепліші і в них краща шумоізоляція.

"Це - не зовсім правда. Якщо все зробити правильно, поставити добрий ущільнювач, то і дерев'яні вікна не будуть пропускати шум. Крім того, у дерев'яних вікнах залишається повітряна подушка, що корисніше, аніж щільність пластикових вікон, які якраз ведуть до плісняви і грибка", - пояснює фахівець. Від німецьких майстрів, які приїжджали на запрошення GIZ, він перебрав прискіпливе ставлення до якості роботи. Але це не завжди допомагає переконати мешканців у перевазі дерев'яних вікон.

Відреставровані вікна у львівській школі номер 62 у центрі Львова

Відреставровані вікна у львівській школі номер 62 у центрі Львова

Хтось не вірить, а хтось переконався на власному досвіді. Як у школі номер 62, яка розташована в історичній будівлі у самому центрі Львова. "Із тих вікон все одно трохи дме, але це - якраз не клопіт, бо ми працюємо з дітьми. У класах - багато учнів, у яких вони сидять не годину і не дві, тому свіже повітря, яке йде з тих відреставрованих вікон, їм на користь", - каже директор школи Михайло Марциняк.

Німецькі майстри як символ довіри

І ще у Львівській міськраді шкодують через втрату статусності проекту - після того, як його залишило GIZ. Німецькі майстри додавали ваги реставрації . "Вони завжди були тими експертами, на яких можна було посилатись і яких слухали. Так є в житті, що як прийде хтось збоку і скаже, що це важливо, його швидше послухають, ніж своїх. Зараз нам досить складно пояснювати в деяких середовищах, чому це варто реставрувати. Але коли це пояснював німецький експерт, то це виглядало вагомо", - зазначає Лілія Онищенко. Тому у міськраді міста розмірковують над можливістю знову запрошувати німецьких експертів, але вже за гроші з львівського бюджету.

  • Місія виконана

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Місія виконана

    Мета проекту - передати лвів'янам досвід, а вже далі вони самі мають піклуватись про історичні будівлі свого міста. Це був спільний проект Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та Львівської міськради. Його учасники вважають, що свою місію виконали.

  • Вікна, брами, балкони…

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Вікна, брами, балкони…

    Трохи статистики: за час реалізації проекту вдалось відновити 850 дерев’яних вікон, 150 вхідних брам, 80 балконів, 4 сходові клітки, 14 внутрішніх дворів. Майже півтисячі ремісників пройшли курси підвищення кваліфікації. На всі ці програми Німеччина виділила майже вісім мільйонів євро. На фото: брама на вулиці Лепкого до та після реставрації.

  • Десятиліттями без ремонту

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Десятиліттями без ремонту

    Коли 2009-го року німецькі майстри оглянули львівське середмістя, їм кинувся в очі жахливий стан багатьох львівських будівель. Більшість з них уже впродовж десятиліть не бачила ремонту. Приклад - ось ця сходова клітка в будинку на вулиці Театральній 12 (фото).

  • Після реставрації

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Після реставрації

    Без сумніву, тепер до такої будівлі на вулиці Театральній у Львові приємно заходити.

  • Почали з вікон

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Почали з вікон

    Розпочали ж свою роботу рестовратори з вікон та вхідних дверей у старій частині Львова. За даними експертів GIZ, 44 відсотки всіх історичних вікон у Льовів є в поганому стані. Відновлювальні ж роботи раніше проводилися із серйозними помилками, кажуть експерти. Так, третина всіх вікон у старих кварталах нині є пластиковими, що абсолютно суперечить історичному виду будівлі.

  • Паралельно взялися й за брами

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Паралельно взялися й за брами

    Ще одним болючим місцем львівської архітектури виявились брами. Більшість з них є сильно зношеною й підлягає капітальному ремонту. До програми з реставрації вікон і брам залучили й мешканців будинків. Вони мали сплачувати 30 відсотків коштів, решту грошей надавало GIZ. Ця програма користувалась великою популярністю серед городян. Щороку від львів’ян надходило до 300-400 заяв.

  • Згодом дійшла черга й до балконів

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Згодом дійшла черга й до балконів

    До фінансування реставрації балконів, чимало з яких теж перебували у катастрофічному стані, також залучали мешканців. Половину від загальної суми платило GIZ, половину - місто. Мешканці вносили 500 гривень з квартири. Такий формат співфінансування запровадили для розподілу відповідальності і ефективнішої співпраці між міською владою та городянами.

  • От що з того вийшло

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    От що з того вийшло

    Балкон на вулиці Дорошенка 6 у Львові після реставрації. На такому балконі можна й каву випити й перехожим на голову тепер нічого не обвалиться.

  • Місця для відпочинку

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Дворик на Кониського

    Облаштовувати внутрішні дворики у рамках українсько-німецької програми в Львові розпочали з 2012-го року. В тісному історичному центрі часто бракує вільного простору, ігрових майданчиків і спокійних місць просто неба. А те, що є, часто перебуває в жалюгідному стані. На фото: Так виглядав внутрішній дворик на вулиці Кониського до реставраційних робіт.

  • Ukraine GIZ-Projekt in Lwiw (GIZ)

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Місця для відпочинку

    А таким дворик на Кониського постав після того, як за нього взялися реставратори: тут затишно і є, де відпочити. Щороку в грудні GIZ оголошував конкурс на відновлення внутрішніх дворів, переможцями якого ставали 3-4 будинки в історичному центрі. 90 відсотків вартості всіх робіт брав на себе GIZ. 10 відсотків - мешканці, але не більше, ніж 1000 гривень з квартири.

  • Свій підхід до кожного двора

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Свій підхід до кожного двора

    У двориках замінювали неякісні покриття, вимощували доріжки та тераси бруківкою або спеціальними бетонними плитами, висаджували рослини. У дворику на вулиці Гайовій, коли ставили клумби, мешканці не вірили, що в тіні зможе щось вирости. Тепер тут справжня зона відпочинку з трьома клумбам. Важливо для кожного окремого дворика підібрати "свої" рослини - кажуть в GIZ.

  • Найцінніше - майстер-класи

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Найцінніше - майстер-класи

    Навчання майстрів - у Львівській міськраді вважають найціннішим досвідом в українсько-німецькому проекті. На тренінгах йшлося про підбір правильної технології та матеріалів, про правильне ведення документації та складання кошторису, а також про те, як поводитись із автентичними елементами. Ті, хто навчався в німецьких майстрів під час проекту, заснували близько 20 нових реставраційних фірм.

  • Вони поїхали, але обіцяли повернутись

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Вони поїхали, але обіцяли повернутись

    Після того, як німецькі майстри й архітектори поїдуть, частину програм, започаткованих ними у Львові, на жаль, закриють. Як пояснюють у міськраді, через відсутність грошей. Залишать хіба реставрацію балконів і, можливо, двориків. А тим часом у GIZ кажуть, що планують повернутися до Львова, тільки вже з новим проектом. Цього разу він стосуватиметься розвитку міста.

    Автор: Вікторія Прихід


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Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

Упродовж восьми років німецькі та українські майстри спільними зусиллями відновлювали архітектурні пам'ятки в центрі Львова. Проект добігає кінця - час підбивати підсумки. (03.05.2017)  

Посилання в інтернеті

Сайт Львівської міської ради

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