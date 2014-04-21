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Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ)

Львівський національний університет імені Івана Франка - державний вищий навчальний заклад в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЛНУ". Львівський національний університет імені Івана Франка вважається найстарішим в Україні. Його було засновано 1661 року. Кількість студентів - понад 20 тисяч. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як молодь з Криму вливається у студентське життя Львова

Як молодь з Криму вливається у студентське життя Львова 21.04.2014

Львів і надалі приймає біженців з Криму. Молодь змінює навчальні заклади і активно вливається в нове студентське середовище.
Проректор ЛНУ Мамчур-Калинець: Студенти не змиряться з Митним Союзом

Проректор ЛНУ Мамчур-Калинець: "Студенти не змиряться з Митним Союзом" 27.11.2013

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Львівського національного університету Звенислава Мамчур-Калинець в інтерв'ю DW розповіла, чому керівництво вишу підтримує студентські протести.
Львівські студенти: Ми - енергія, що живить Київ

Львівські студенти: "Ми - енергія, що живить Київ" 25.11.2013

У Львові "студентський зрив". Вже четвертий день молодь не залишає "євромайдан" на центральній площі міста. У понеділок відбулася особливо велелюдна акція і без жодного політика.
Переклад у Львові: молодий, але амбітний

Переклад у Львові: молодий, але амбітний 17.08.2011

Львівським германістам довгий час здавалося дивним, що у місті, в якому жило і творило чимало відомих німецькомовних особистостей, не навчають німецькому перекладознавству. Тож, три роки тому вони вирішили це виправити.
Львівські студенти не поспішають реагувати на політичні заклики

Львівські студенти не поспішають реагувати на політичні заклики 11.08.2011

Керівництво двох вищих шкіл Львова - Львівського національного університету (ЛНУ) і Католицького університету - засудило «судилище» над Юлією Тимошенко.Тим часом студенти політичної активності не проявляють.
Німецьке право у Львівському університеті: нові кар’єрні шанси для студентів

Німецьке право у Львівському університеті: нові кар’єрні шанси для студентів 05.07.2011

Сучасний ринок праці висуває до молодих юристів високі вимоги. Найкраще підготованим вважається той фахівець, який знає закони не лише своєї країни, але й розуміє право у міжнародному контексті.
Львівські вчені критикують «Концепцію мовної освіти»

Львівські вчені критикують «Концепцію мовної освіти» 21.01.2011

Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ) розкритикувала проект «Концепції мовної освіти в Україні». Як такий, що спрямований на русифікацію освіти і поглиблення поділу в суспільстві.