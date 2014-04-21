Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ)

Львівський національний університет імені Івана Франка - державний вищий навчальний заклад в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ЛНУ". Львівський національний університет імені Івана Франка вважається найстарішим в Україні. Його було засновано 1661 року. Кількість студентів - понад 20 тисяч. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.