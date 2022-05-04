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Львівська область

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Львівська область".

Львівська область є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина. Львівська область була утворена в листопаді 1939 року. Обласний центр - місто Львів. У Львівській області проживає близько 2,5 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Релокація на захід України: як бізнес рятує виробництво від війни

Релокація на захід України: як бізнес рятує виробництво від війни 04.05.2022

Аби врятуватися від війни підприємства перевозять своє виробництво на захід України. Як це відбувається - у матеріалі DW.
ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука і Козака на Львівщині

ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука і Козака на Львівщині 27.04.2022

Слідчі дії відбуваються у квартирах та підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука.

На Львівщині черги до воєнкоматів (25.02.2022) 25.02.2022

Під воєнкоматами у Львівській області вже другий день поспіль вишиковуються черги. Чоловіки, які мають бойовий досвід, підпадають під мобілізацію. А тих, хто не має військового досвіду, записують у тероборону.

Коронавірус: в Україні третій день поспіль рекордно зростає кількість інфікувань

Коронавірус: в Україні третій день поспіль рекордно зростає кількість інфікувань 29.01.2022

Минулої доби, 28 січня, в Україні виявлено 37351 випадок зараження коронавірусом, одужали 7163 особи, 149 померли. На Львівщині через стрімке поширення коронавірусної інфекції посилюють карантинні обмеження.
На Львівщині розпочалися військові навчання Rapid Trident-2021

На Львівщині розпочалися військові навчання Rapid Trident-2021 20.09.2021

Міжнародні військові навчання Rapid Trident-2021 стартували у Львівській області. У них візьмуть участь близько шести тисяч військовослужбовців з 15 країн.
Медики лікарні на Львівщині оголосили голодування

Медики лікарні на Львівщині оголосили голодування 13.08.2021

18 медиків міської лікарні у Соснівці голодують через невиплату їм з квітня цього року заробітної плати, а також "ковідних" доплат.
На Львівщині рекомендують селити у гуртожитки лише вакцинованих студентів

На Львівщині рекомендують селити у гуртожитки лише вакцинованих студентів 11.08.2021

Ректорам вищих навчальних закладів держкомісія рекомендує заселяти в гуртожитки лише повністю вакцинованих студентів та починати освітній процес лише за умови вакцинації 80 відсотків викладачів.
На дорозі Львів-Луцьк обвалився міст

На дорозі Львів-Луцьк обвалився міст 04.05.2021

Міст на автодорозі, що з'єднує Львів та Луцьк, обвалився міст. При цьому, як зазначає поліція, ніхто не постраждав.
Львівська область вийде в понеділок з червоної зони - Немчінов

Львівська область вийде в понеділок з "червоної зони" - Немчінов 25.04.2021

Про перехід Львівщини з 26 квітня з "червоної зони" в "жовту зону" за рівнем епіднебезпеки повідомив міністр Олег Немчінов.

На Львівщині слідчий СБУ передав підозрюваному 24 кілограми ювелірних виробів

На Львівщині слідчий СБУ передав підозрюваному 24 кілограми ювелірних виробів 06.01.2021

Один зі слідчих СБУ на Львівщині передав підозрюваному усупереч закону 24 кілограми конфіскованих ювелірних виробів з золота та срібла. Державне бюро розслідувань уже повідомило слідчому про підозру.
На Львівщині з 30 грудня запроваджують автофіксацію порушень ПДР

На Львівщині з 30 грудня запроваджують автофіксацію порушень ПДР 27.12.2020

Дотримання вимог правил дорожнього руху на Львівщині в автоматичному режимі контролюватимуть три камери на автомобільній дорозі "Київ - Чоп".

Коронавірус у червоній зоні: як насправді рятують хворих - розповідь лікаря (відео)

Коронавірус у "червоній зоні": як насправді рятують хворих - розповідь лікаря (відео) 23.11.2020

"Кожен може стати жертвою". Лікар з Львівщини Омелян Синенький - про труднощі й емоції, які вирують у "червоній зоні". 60 медиків з Львівської обласної лікарні об’єдналися для порятунку хворих на COVID-19.

Німці допоможуть відновити українські болота і не тільки

Німці допоможуть відновити українські болота і не тільки 28.10.2020

За радянських часів болота в Україні висушували. Але користь для сільського господарства виявилась обмеженою, наслідки ж для довкілля - катастрофічними. Тепер болота хочуть відновити. Німеччина допоможе грошима.
На Львівщині почалися військові навчання Rapid Trident-2020

На Львівщині почалися військові навчання Rapid Trident-2020 17.09.2020

Міжнародні військові навчання Rapid Trident-2020 стартували у Львівській області. На церемонії відкриття виступив президент України Володимир Зеленський.
Коронавірус в Україні: зареєстровано 2174 нові випадки

Коронавірус в Україні: зареєстровано 2174 нові випадки 07.09.2020

В Україні за останню добу зареєстрували 2174 нові випадки зараження коронавірусом, 31 людина померла, а 379 - одужали. Найбільше інфікувань підтвердили у Києві, Львівській і Чернівецькій областях.
Коронавірус в Україні: 2107 нових випадків, 35 жертв

Коронавірус в Україні: 2107 нових випадків, 35 жертв 06.09.2020

В Україні за останню добу зареєстрували понад 2,1 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, 35 людей померли, а 578 - одужали. Найбільше інфікувань підтвердили у Києві, Львівській та Тернопільській областях.
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