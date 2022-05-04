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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Львівська область".
Львівська область є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина. Львівська область була утворена в листопаді 1939 року. Обласний центр - місто Львів. У Львівській області проживає близько 2,5 мільйона осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
"Кожен може стати жертвою". Лікар з Львівщини Омелян Синенький - про труднощі й емоції, які вирують у "червоній зоні". 60 медиків з Львівської обласної лікарні об’єдналися для порятунку хворих на COVID-19.