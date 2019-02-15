 Луценко просить САП розібратися з Тимошенко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2019

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Новини

Луценко просить САП розібратися з Тимошенко

Генпрокурор України Юрій Луценко спрямував до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) заяву щодо ймовірного незаконного збагачення Юлії Тимошенко.

Юрій Луценко

Юрій Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в четвер, 14 лютого, звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) із проханням розглянути питання відкриття кримінальної справи проти депутатки Юлії Тимошенко. Про це повідомили у Генпрокуратурі, інформує агенція "Українські новини".

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12 лютого Центр протидії корупції звернувся до Юрія Луценка з вимогою порушити кримінальне провадження за фактами можливого незаконного збагачення народної депутатки та кандидатки у президенти Юлії Тимошенко. Про це йшлося в повідомленні на сайті ЦПК.

У Генпрокуратурі повідомили, що заяву про ймовірний злочин Тимошенко було спрямовано в САП "для організації її належного розгляду та прийняття рішення певним КПК України чином".

Центр протидії корупції на своїй сторінці в Facebook зазначив, що тепер керівник САП Назар "Холодницький повинен внести кримінальну справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань і визначити підслідність за НАБУ". У Центрі чекають на реакцію САП.

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    Автор: Дмитро Губенко


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