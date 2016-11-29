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Французький політик Лоран Фабіус у середині 1980-х років за часів президента Франсуа Міттерана був прем'єр-міністром Франції. При президенті Франсуа Олланд з 2012 до 2016 року Лоран Фабіус обіймав посаді міністра закордонних справ. Лоран Фабіус є членом Соціалістичної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.