Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Лоран Фабіус

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лоран Фабіус".

Французький політик Лоран Фабіус у середині 1980-х років за часів президента Франсуа Міттерана був прем'єр-міністром Франції. При президенті Франсуа Олланд з 2012 до 2016 року Лоран Фабіус обіймав посаді міністра закордонних справ. Лоран Фабіус є членом Соціалістичної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Штефан Майстер про Донбас: Російська сторона насправді цілком задоволена нинішнім станом конфлікту

Штефан Майстер про Донбас: "Російська сторона насправді цілком задоволена нинішнім станом конфлікту" 29.11.2016

"Дорожня карта" для врегулювання ситуації на Донбасі поки що так і залишається проектом. Експерт Німецького товариства зовнішньої політики Штефан Майстер розповів, чому мінський процес зайшов у глухий кут.
Представники 196 країн зібрались на кліматичній конференції в Марокко

Представники 196 країн зібрались на кліматичній конференції в Марокко 07.11.2016

Під час кліматичного саміту будуть опрацьовувані процедурні питання щодо втілення у життя Паризької кліматичної угоди.

Новим главою МЗС Франції став екс-прем'єр країни

Новим главою МЗС Франції став екс-прем'єр країни 11.02.2016

На посаду міністра закордонних справ Франції призначений колишній прем'єр-міністр країни Жан-Марк Ейро. Перед цим нинішній очільник МЗС країни Лоран Фабіус подав у відставку в зв’язку з призначенням на нову посаду.
Глава МЗС Франції йде у відставку

Глава МЗС Франції йде у відставку 10.02.2016

Лоран Фабіус залишає свій пост та очолить Конституційну раду. На цьому тижні він мав взяти участь у зустрічі міністрів "нормандської четвірки" щодо України.
Франція прагне відновити мирні переговори між ізраїльтянами та палестинцями

Франція прагне відновити мирні переговори між ізраїльтянами та палестинцями 30.01.2016

Париж готує міжнародну конференцію для відновлення мирних переговорів між Ізраїлем та Палестинською автономією. Якщо спроба зазнає краху, Франція визнає Палестину окремою державою, заявив Лоран Фабіус.
Фабіус: Курдську партію PYD не запросили на переговори щодо Сирії

Фабіус: Курдську партію PYD не запросили на переговори щодо Сирії 27.01.2016

Спецпредставник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура розіслав запрошення учасникам переговорів. "Демократичного союзу" серед них нема, заявив міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус.
Коментар: Світові переможці

Коментар: Світові переможці 13.12.2015

Який тріумф! Його ще півроку тому, два тижні тому, та й навіть упродовж кліматичної конференції у Парижі ніхто не очікував. Кореспондент DW Єнс Турау спостерігав за ним у столиці Франції.
У Парижі ухвалено нову міжнародну кліматичну угоду

У Парижі ухвалено нову міжнародну кліматичну угоду 12.12.2015

Представники 195-ти країн світу дійшли згоди щодо нової кліматичної угоди, що набере чинності в 2020 році. Угода передбачає обмеження глобального потепління на рівні 1,5 - двох градусів Цельсія.
У Парижі оприлюднили проект нової глобальної кліматичної угоди

У Парижі оприлюднили проект нової глобальної кліматичної угоди 12.12.2015

Голова МЗС Франції Лоран Фабіус зачитав текст проекту нової кліматичної угоди. Документом передбачається обмежити глобальне потепління 2 градусами Цельсія, але прагнути до межі у 1,5 градуса.

DW Новини за 100 секунд (11.12.2015) 11.12.2015

Угоду про захист клімату на конференції ООН в Парижі можуть ухвалити 12 грудня. Арсеній Яценюк прозвітував У Верховній Раді про рік роботи уряду. Бойовики ІД отримали півмільярда доларів з продажу нафти.
Кліматичну конференцію в Парижі подовжили на один день

Кліматичну конференцію в Парижі подовжили на один день 11.12.2015

Переговори щодо проекту остаточної угоди триватимуть ще один день. У п'ятницю делегації країн-учасниць вестимуть консультації щодо проекту угоди, який тепер планують ухвалити в суботу.

DW Новини за 100 секунд (10.12.2015) 10.12.2015

Продовження санкцій проти РФ відклали. Україна - у першій двадцятці країн з найбільшим незаконним відтоком капіталу. В КНДР заявили, що мають водневу бомбу.
На кліматичному саміті в Парижі представили новий проект договору

На кліматичному саміті в Парижі представили новий проект договору 10.12.2015

Учасники саміту досі не дійшли згоди щодо розподілу фінансових зобов'язань. Головуючий на саміті міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус анонсував подальший проект договору щодо кліматичних цілей.

DW Новини за 100 секунд (09.12.2015) 09.12.2015

Безвізовий режим з ЄС для України та Грузії. МВФ змінив правила кредитування заради України. Понад мільйон біженців прибуло до ФРН.
ЗМІ: У Франції більше не вимагають негайної відставки Асада

ЗМІ: У Франції більше не вимагають негайної відставки Асада 05.12.2015

За словами глави МЗС Франції Лорана Фабіуса, Башар Асад не обов’язково має піти у відставку негайно, тобто ще до початку перехідного періоду в Сирії. Утім, він вказав на необхідність відповідних гарантій на майбутнє.
Глава МЗС Франції: Умовою співпраці з сирійськими військами є відсторонення Асада

Глава МЗС Франції: Умовою співпраці з сирійськими військами є відсторонення Асада 30.11.2015

Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус вважає, що співпраця з сирійськими урядовими військами можлива після досягнення політичного перехідного періоду в Сирії та відсторонення президента Башара Асада.
Інші статті