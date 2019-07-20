Лондон хоче створити місію для захисту мореплавства в Перській затоці

Великобританія хоче створити європейську місію для забезпечення безпечного проходу кораблів у Перській затоці, повідомив у понеділок, 22 липня, міністр закордонних справ країни Джеремі Хант, передає агенція AFP. "Зараз ми намагатимемося створити європейську місію з морської охорони для підтримки безпечного проходу екіпажу і вантажів у цьому життєво важливому регіоні", - заявив він у парламенті після того, як іранські військові минулого тижня захопили в Ормузькій протоці британський танкер.

Міністр назвав захоплення танкера актом "державного піратства". При цьому він підкреслив, що Лондон не шукає конфронтації з Тегераном. За словами Ханта, Великобританія намагатиметься створити цю місію якнайшвидше, але це не буде "частиною політики США з максимального тиску на Іран".

Суднам, що ходять під британським прапором, рекомендовано інформувати владу, коли вони планують пройти через Ормузьку протоку, "щоб ми могли запропонувати найкращий захист", додав Хант. Водночас він наголосив, що королівський флот не зможе забезпечити супровід для кожного корабля або дійсно усунути всі ризики піратства.

19 липня збройні сили Ірану затримали два нафтові танкери в Ормузькій протоці. Одному з них згодом дозволили продовжити плавання. А другий, що йшов під британським прапором, продовжують утримувати. У портовому управлінні країни стверджують, що британський танкер зіштовхнувся з іранським рибальським судном і проігнорував сигнали його екіпажу. Також, за цими даними, танкер не перевозив жодного вантажу. Захоплений танкер прибув до іранського порту Бендер-Аббас, де він стоятиме в очікуванні розслідування. На борту затриманого танкера перебували 23 особи - члени екіпажу з Індії, Росії, Латвії та Філіппін.