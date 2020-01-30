Лондон та Брюссель відновили переговори щодо торговельної угоди

Великобританія та Євросоюз відновили переговори щодо угоди про вільну торгівлю після Brexit. У понеділок, 29 червня, головний перемовник від Великобританії Девід Фрост зустрівся в Брюсселі з офіційним представником ЄС на переговорах Мішелем Барньє. Це була їхня перша особиста зустріч після кількох тижнів переговорів в режимі відеоконференцій.

Фрост наголосив, що Лондон прагне швидкого прогресу в переговорах, зазначає агенція новин dpa. Представник ЄС налаштований стриманіше, але загалом також оптимістично. "Ми зосередимо всі зусилля на наших інтенсивних переговорах у наступні тижні та місяці", - написав у Twitter Барньє, додавши, що метою ЄС є всеосяжні відносини з Великобританією.

Попередні раунди переговорів між Лондоном та Брюсселем щодо торговельних відносин завершилися провалом. Нагадаємо, 31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Європейського Союзу. Протягом перехідного періоду до кінця цього року королівство залишається учасником внутрішнього ринку ЄС та митного союзу, а сторони тим часом домовляються про укладення торговельної угоди.

Сторони не можуть порозумітися серед іншого щодо таких питань, як збереження умов вільної та чесної конкуренції, а також дотримання Лондоном європейських стандартів і норм. Невирішеним залишається й питання щодо риболовлі.