 Лондон проситиме РФ видати підозрюваних в отруєнні Скрипалів - The Guardian | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2018

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Новини

Лондон проситиме РФ видати підозрюваних в отруєнні Скрипалів - The Guardian

Великобританія підготувала запит про екстрадицію двох росіян, пише газета The Guardian. Лондон вважає їх причетними до застосування "Новачка" на території Сполученого королівства.

На місці виявлення отрути Новачок

На місці виявлення отрути "Новачок"

Лондон готовий просити Москву про видачу двох громадян Росії, підозрюваних в отруєнні екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це в понеділок, 6 серпня, повідомила британська газета The Guardian з посиланням на джерела в уряді і службах безпеки. За її даними, відповідний запит готовий до подання.

Поліції вдалося ідентифікувати людей, які приїхали до Великобританії і згодом залишили її, підкреслив співрозмовник газети. Він порівняв випадок Скрипалів з історією екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, який у 2006 році помер в Лондоні від отруєння радіоактивним полонієм-210.

Російське посольство в Великобританії заявило, що не отримувало офіційного запиту від Лондона. "Російські правоохоронні органи, які вже направили два запити про правову допомогу у даній справі, неодноразово підтверджували свою готовність до взаємодії з британською стороною. Офіційний же Лондон на контакт не йде", - стверджується у коментарі посольства.

Сергія і Юлію Скрипаль виявили непритомними 4 березня в Солсбері. Слідство та експерти ОЗХЗ повідомили, що батько і дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР. Лондон звинуватив Москву в скоєнні хіматакі на британській території та вислав з країни ряд російських дипломатів.

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Британський міністр з питань безпеки спростував повідомлення Press Association щодо наявності у поліції даних про осіб, які намагалися отруїти Сергія Скрипаля і його доньку в Солсбері. (19.07.2018)

Такого висновку дійшли експерти, які розслідують замах на Сергія Скрипаля та його доньку в британському Солсбері. Слідчі розшукують ще одну пляшку з речовиною "Новачок", пише Sunday Mirror. (29.07.2018)

Згодом на знак солідарності кілька десятків країн слідом за Великобританією вислали російських дипломатів. Серед інших до акції приєдналися США, Німеччина, Україна та організація НАТО. До дзеркальних кроків у відповідь вдалась і Росія, виславши зі своєї території відповідну кількість дипломатів тих країн, які також вдалися до цього кроку. Росія категорично відкидає звинувачення в отруєнні.

В червні в британському містечку Еймсбері двоє британців були госпіталізовані в критичному стані. Результати дослідження лабораторії міністерства оборони Портон-Даун показали отруєння "Новачком". Вплив нервово-паралітичної речовини призвів до загибелі потерпілої жінки.

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