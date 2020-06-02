Лондон пересідає на велосипед… завдяки коронавірусу? - "Європа у фокусі" (відео)

"Кредити" від італійської мафії в часи коронавірусу - "Європа у фокусі" (відео)

Італійська мафія отримує зиск від коронавірусу. Іспанські трунарі більше не бояться конкурентів з Китаю. Провінційні крамнички у Швеції користуються попитом в часи пандемії. Як заробляють на життя британські музиканти. (25.05.2020)