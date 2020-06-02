Лондон пересідає на велосипед… завдяки коронавірусу? - "Європа у фокусі" (відео)

Тисячі біженців на шляху до ЄС застрягли в Туреччині. Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування. У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щотижня на каналі YouTube "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
05:50 Внаслідок карантину лондонці відкривають для себе велосипед.
10:45 Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування.
00:17 Тисячі біженців до ЄС переживають вимушену "Одіссею" в Туреччині.
17:16 У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі.
22:10 На задвірках Мюнхена влаштували світлове шоу на знак солідарності з Італією.
Італійська мафія отримує зиск від коронавірусу. Іспанські трунарі більше не бояться конкурентів з Китаю. Провінційні крамнички у Швеції користуються попитом в часи пандемії. Як заробляють на життя британські музиканти. (25.05.2020)
Лісові пожежі і посухи в Україні - лише початок зміни клімату? Відновлення кордонів у ЄС через COVID-19. Страх перед другою хвилею коронавірусу в Італії. Француз веде відеощоденник послаблення карантину. (18.05.2020)