 Лондон пересідає на велосипед… завдяки коронавірусу? - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.06.2020

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Політика й суспільство

Лондон пересідає на велосипед… завдяки коронавірусу? - "Європа у фокусі" (відео)

Тисячі біженців на шляху до ЄС застрягли в Туреччині. Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування. У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі.

Велосипедисти у Лондоні (picture-alliance/dpa/A. Pezzali)

Велосипедисти у Лондоні

 

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щотижня на каналі YouTube "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

05:50 Внаслідок карантину лондонці відкривають для себе велосипед.

10:45 Французи шикуються в черги за місцевими продуктами харчування.

00:17 Тисячі біженців до ЄС переживають вимушену "Одіссею" в Туреччині.

17:16 У Бельгії фермерів рятують флешмобом з поїдання картоплі фрі.

22:10 На задвірках Мюнхена влаштували світлове шоу на знак солідарності з Італією.

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