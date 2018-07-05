 Лондон закликає РФ надати інформацію щодо отруєння ″Новачком″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2018

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Новини

Лондон закликає РФ надати інформацію щодо отруєння "Новачком"

Після того, як ще двоє британців постраждали від отруєння "Новачком", Лондон закликав РФ надати докладну інформацію про отруєння цією речовиною Сергія і Юлію Скрипалів.

Поліцейські в Еймсбері

Поліцейські в Еймсбері

Великобританія закликає Росію надати відомості про нервово-паралітичну речовину "Новачок", за допомогою якої було скоєно замах на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Заклик пролунав у четвер, 5 липня, після того, як ще двоє британських громадян постраждали від дії цієї отрути, інформує агенція dpa.

"Російська держава могла б виправити скоєнe", - заявив британський міністр з питань безпеки Бен Уоллес в ефірі радіо BBC. "Вони могли б повідомити нам, що трапилося. Вони могли б заповнити прогалини" в розслідуванні, аби убезпечити людей, зазначив Уоллес. Тим часом Кремль продовжує категорично заперечувати причетність РФ до отруєння в Солсбері колишнього агента ГРУ Скрипаля та його доньки.

Як повідомлялося, 30 червня в селищі Еймсбері в одному з будинків знайшли чоловіка і жінку в непритомному стані. Постраждалих доправили до лікарні в Солсбері. Наразі їхній стан оцінюється як критичний. Поліція припускала, що люди постраждали внаслідок контакту з невідомою субстанцією, яка 4 липня була ідентифікована як нервово-паралітична речовина "Новачок".

Наразі у слідства немає даних, що чоловік і жінка з Еймсбері були атаковані кимось цілеспрямовано. Селище Еймсбері розташоване неподалік від міста, де було скоєно напад на Скрипалів, однак у підрозділі з боротьби з тероризмом немає ніяких даних про те, що постраждалі відвідували місця, де відбувалися роботи зі знезараження після отруєння Скрипалів.

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Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018)

 

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Двоє англійців під Солсбері були отруєні "Новачком" - поліція

Двох людей, котрих виявили непритомними в селищі Еймсбері, за даними поліції, отруїли тією ж речовиною, що й Скрипалів. (05.07.2018)  

Британська поліція повідомила про нові випадки отруєння неподалік Солсбері

Британська поліція повідомляє, що двоє осіб, котрих виявили в непритомному стані неподалік Солсбері, були отруєні "невідомою речовиною". Нині постраждалі перебувають у лікарні в критичному стані. (04.07.2018)  

Військові розпочали очищення Солсбері від слідів отрути "Новачок"

Знезараженню підлягають дев'ять об'єктів, у тому числі й лава в сквері, де були виявлені Скрипалі, лікарня, поліцейська дільниця, ресторан і паб. Операція може тривати кілька місяців. (24.04.2018)  

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