Лондон закликає РФ надати інформацію щодо отруєння "Новачком"

Великобританія закликає Росію надати відомості про нервово-паралітичну речовину "Новачок", за допомогою якої було скоєно замах на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Заклик пролунав у четвер, 5 липня, після того, як ще двоє британських громадян постраждали від дії цієї отрути, інформує агенція dpa.

"Російська держава могла б виправити скоєнe", - заявив британський міністр з питань безпеки Бен Уоллес в ефірі радіо BBC. "Вони могли б повідомити нам, що трапилося. Вони могли б заповнити прогалини" в розслідуванні, аби убезпечити людей, зазначив Уоллес. Тим часом Кремль продовжує категорично заперечувати причетність РФ до отруєння в Солсбері колишнього агента ГРУ Скрипаля та його доньки.

Як повідомлялося, 30 червня в селищі Еймсбері в одному з будинків знайшли чоловіка і жінку в непритомному стані. Постраждалих доправили до лікарні в Солсбері. Наразі їхній стан оцінюється як критичний. Поліція припускала, що люди постраждали внаслідок контакту з невідомою субстанцією, яка 4 липня була ідентифікована як нервово-паралітична речовина "Новачок".

Наразі у слідства немає даних, що чоловік і жінка з Еймсбері були атаковані кимось цілеспрямовано. Селище Еймсбері розташоване неподалік від міста, де було скоєно напад на Скрипалів, однак у підрозділі з боротьби з тероризмом немає ніяких даних про те, що постраждалі відвідували місця, де відбувалися роботи зі знезараження після отруєння Скрипалів.