Лондонський нападник був раніше засуджений за тероризм

Чоловік, який підозрюється у вбивстві двох осіб на Лондонському мосту в п'ятницю, 29 листопада, раніше був засуджений за терористичну діяльність. Про це британська поліція повідомила в суботу, 30 листопада.
Нападника ідентифікували як 28-річного Усамана Хана. "Ця особа була відома владі, оскільки її в 2012 році засудили за тероризм", - заявив очільник антитерористичної поліції Великобританії Ніл Басу. У грудні 2018 року Хана умовно достроково звільнили. За словами Басу, поліцейські проводять обшуки за місцем проживання нападника.
Як умовно звільнений, Хан мав би носити електронний браслет, повідомило британське видання Times. Поліція з'ясовує, яким чином йому вдалося вчинити злочин.
Нагадаємо, що внаслідок учиненого в п'ятницю, 29 листопада, нападу з використанням ножа, двоє осіб загинули, ще три людини отримали поранення. Нападника, який мав на собі муляж вибухового пристрою, застрелили правоохоронці.
У червні 2017 року внаслідок нападу з використанням фургона в районі Лондонського мосту від рук зловмисників загинули восьмеро людей. Поліція тоді вбила трьох нападників.
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Поліція поспішає на допомогу
Поліція прибула через вісім хвилин після інциденту - повідомлення про напад отримали у 22:08 за місцевим часом. Очевидці заявили, що білий фургон з'їхав з дороги на Лондонському мосту та збив пішоходів. Опісля стало відомо про різанину в прилеглому районі ринку Боро.
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Порожні автобуси у тривожній ночі
Кілька автобусів - символів Лондона, даблдекерів - стоять порожніми на Лондонському мосту. Пізніше поліція очепила район, де нападники з фургону після наїзду на пішоходів забігли у перший-ліпший бар та почали різати людей. Поліція під час операції застрелила усіх трьох нападників.
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Поліція мобілізувала всі сили
Гелікоптер правоохоронців приземляється на Лондонський міст, Темзу під ним патрулюють поліцейські. Силовики зробили все можливе, щоб максимально швидко звільнити територію від цивільних. Громадян закликали "Run and hide!", тікати та ховатися.
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Роздача бронежилетів
Безпека була у пріоритеті - підрозділи поліції, які прибули на місце, перед зоною нападів швидко вдягали куленепробивні жилети та вирушали на операцію.
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Бар, якому не пощастило
Бар-ресторан "The Blue Eyed Maid" ("Блакитноока покоївка") - лише один з багатьох закладів у районі ринка Боро. Нападники з ножами вривалися у випадкові заклади - зокрема, The Blue Eyed Maid - та атакували невинних гостей. Поліція поспішала звільнити зону від громадян.
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"На землю!"
Поліція вривалася у бари та закликала людей ховатися - чимало гостей закладів пірнали під столи та дивани. Фото з одного із ресторанів виклали у Twitter.
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Пояс шахіда виявився фейком
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Евакувація з руками за головою
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Шок у вцілілих
На обличчях уцілілих в трагедії шок після побаченого та пережитого. Очевидці розповіли про те, що бачили скривавлених людей, які спливали кров'ю внаслідок численних ножових ран.
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Нація у скорботі
Люди біля Лондонського мосту після поліцейської спецоперації. Десятки людей опинилися у лікарнях, кілька з них - у критичному стані. Уряд пізніше заявив, що країна ще активніше протидіятиме тероризму.
Автор: Стас Соколов