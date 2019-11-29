 Лондонський нападник був раніше засуджений за тероризм | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2019

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Новини

Лондонський нападник був раніше засуджений за тероризм

Чоловік, підозрюваний у вбивстві двох осіб у центрі Лондона, був раніше засуджений за тероризм. Після шести років ув'язнення він був достроково звільнений.

Місце нападу в Лондоні

Місце нападу в Лондоні

Чоловік, який підозрюється у вбивстві двох осіб на Лондонському мосту в п'ятницю, 29 листопада, раніше був засуджений за терористичну діяльність. Про це британська поліція повідомила в суботу, 30 листопада.

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Унаслідок нападу в Лондоні щонайменше 21 потерпілий перебуває у критичному стані, повідомляють лікарі. Загалом 36 людей потребують стаціонарного медичного лікування. (04.06.2017)

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Нападника ідентифікували як 28-річного Усамана Хана. "Ця особа була відома владі, оскільки її в 2012 році засудили за тероризм", - заявив очільник антитерористичної поліції Великобританії Ніл Басу. У грудні 2018 року Хана умовно достроково звільнили. За словами Басу, поліцейські проводять обшуки за місцем проживання нападника.

Як умовно звільнений, Хан мав би носити електронний браслет, повідомило британське видання Times. Поліція з'ясовує, яким чином йому вдалося вчинити злочин.

Нагадаємо, що внаслідок учиненого в п'ятницю, 29 листопада, нападу з використанням ножа, двоє осіб загинули, ще три людини отримали поранення. Нападника, який мав на собі муляж вибухового пристрою, застрелили правоохоронці.

У червні 2017 року внаслідок нападу з використанням фургона в районі Лондонського мосту від рук зловмисників загинули восьмеро людей. Поліція тоді вбила трьох нападників.

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    Поліція вривалася у бари та закликала людей ховатися - чимало гостей закладів пірнали під столи та дивани. Фото з одного із ресторанів виклали у Twitter.

  • Теракт у Лондоні: підробний пояс шахіда

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    Пояс шахіда виявився фейком

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  • Теракт у Лондоні: евакуація громадян

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  • Теракт у Лондоні: уцілілі

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  • Теракт у Лондоні

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    Люди біля Лондонського мосту після поліцейської спецоперації. Десятки людей опинилися у лікарнях, кілька з них - у критичному стані. Уряд пізніше заявив, що країна ще активніше протидіятиме тероризму.

    Автор: Стас Соколов


DW.COM

Жахлива літня ніч у центрі Лондона

Кілька загиблих, десятки поранених - троє нападників в'їхали на фургоні у перехожих на Лондонському мосту, а після кинулися різати випадкових людей біля ринку Боро. Уряд заявив про теракт. (04.06.2017)  

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