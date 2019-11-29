Лондонський нападник був раніше засуджений за тероризм

Чоловік, який підозрюється у вбивстві двох осіб на Лондонському мосту в п'ятницю, 29 листопада, раніше був засуджений за терористичну діяльність. Про це британська поліція повідомила в суботу, 30 листопада.

Нападника ідентифікували як 28-річного Усамана Хана. "Ця особа була відома владі, оскільки її в 2012 році засудили за тероризм", - заявив очільник антитерористичної поліції Великобританії Ніл Басу. У грудні 2018 року Хана умовно достроково звільнили. За словами Басу, поліцейські проводять обшуки за місцем проживання нападника.

Як умовно звільнений, Хан мав би носити електронний браслет, повідомило британське видання Times. Поліція з'ясовує, яким чином йому вдалося вчинити злочин.

Нагадаємо, що внаслідок учиненого в п'ятницю, 29 листопада, нападу з використанням ножа, двоє осіб загинули, ще три людини отримали поранення. Нападника, який мав на собі муляж вибухового пристрою, застрелили правоохоронці.

У червні 2017 року внаслідок нападу з використанням фургона в районі Лондонського мосту від рук зловмисників загинули восьмеро людей. Поліція тоді вбила трьох нападників.