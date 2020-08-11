"Локдаун" та "гендерна зірочка" увійшли до словника німецької мови

Німецька, як і всі сучасні мови, постійно розвивається та змінюється . Ніхто точно не знає, скільки загалом слів у німецькій мові: постійно додаються нові, а інші поступово зникають із щоденного вжитку.
Видавці орфографічного словника Duden поставили собі за мету: бути надійним та авторитетним джерелом у тому, що стосується німецької мови та орфографії. Імідж себе виправдав. Німецький філолог Конрад Дуден (Konrad Duden) опублікував перше видання "Повного орфографічного словника німецької мови" у 1880 році. І відтоді ця книга фактично вважається головною у питаннях німецького правопису.
Навряд чи у Німеччині знайдеться школа, бібліотека чи редакція газети, де на полиці не було б цієї товстої жовтої книги. Попри те, що існують цифрові версії словника, друкований варіант все ще користується попитом.
Словник Duden як дзеркало німецького суспільства
Днями багатотисячним накладом вийшло 28 видання орфографічного словника німецької мови Duden, у якому містяться 148 тисяч статей. Із довідника видалили 300 застарілих термінів. Водночас редакція поповнила словник 3000 нових слів та термінів із сучасного життя. Серед них є такі як "Covid-19", "бджолелюбний" (bienenfreundlich), "футбольний матч без глядачів" (Geisterspiel), "локдаун" (Lockdown), "колективний імунітет" (Herdenimmunität), "цисгендерність" (Cisgender) та "гендерна зірочка" (Gendersternchen).
Що це за зірочка? Це знак *, що використовують для позначення обох статей під час звернення до кількох людей одразу в письмовій формі. Наприклад: "liebe Künstler*innen" = "дорогі художники*ці". Редакція словника Duden вважає, що нові терміни в їхньому словнику повинні відображати поточні політичні дебати, питання екології, гендерної рівності, а також проблему пандемії коронавірусу.
Поняття "Fake News" занесли у словник у 2017 році
Однак нові слова нерідко викликають роздратування у людей, що виступають за збереження "чистоти" німецької мови. Так, Спілка любителів німецької мови (VDS) у Дортмунді, яка, серед іншого, виступає проти надмірного використання англіцизмів та нових термінів, пов'язаних із боротьбою за гендерну рівність, звернулося до видавництва Duden з петицією, у назві якої міститься заклик - "Покладіть кінець гендерним нісенітницям".
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Борці за "чистоту" проти новаторів
Керівник VDS Вальтер Кремер (Walter Krämer) заявив, що "необхідно покласти кінець практиці, коли окремі люди зверху ухвалюють рішення про те, як має розвиватися мова". І додав: "Багато людей сприймають те, що написано в Duden, за чисту правду та вважають, що "гендерні зірочки" та подібні цій лінгвістичні конструкції є реальними складовими німецької мови".
Такі напади на редакцію Duden стали мало не традицією. Так, Спілка любителів німецької мови оголосила у 2013 році словник "мовним фальсифікатором року" за те, що у новому виданні, мовляв, було забагато англіцизмів.
Редакцію Duden критикує і партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Її члени звинувачують редакцію в тому, що вона є органом маніпуляції у руках ліволіберального суспільства. Такі терміни як "повсякденний расизм" (Alltagsrassismus) або "надзвичайний стан з кліматом" (Klimanotstand), на думку АдН, є ідеологічно забарвленими.
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Хто має право оновлювати мову?
Наше суспільство змінюється постійно. То, що ще вчора вважалося "правильним", сьогодні може бути оцінено геть інакше.
Хто має право фіксувати зміни у мові? Питання непросте. В будь-якому разі переважна більшість лінгвістів упродовж десятиліть погоджувалась із тим, що будь-яка мова живе та розвивається. І для редакції Duden сучасні зміни в мові - це не "nice-to-have" ("добре б мати"), а данина. Між іншим, цього англіцизму в довіднику Duden немає. Поки що немає.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Artikel 1 - Перша стаття конституції ФРН
"Гідність людини недоторканна. Поважати і захищати її - обов'язок всієї державної влади". Перша стаття Основного закону (конституції) ФРН.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Brückentag - День-міст
Мистецтво комбінувати свята, вихідні й відпустку - народний німецький спорт. Заповітне слово в таких випадках - "Brückentag", тобто день (Tag) відпустки, який, як міст (Brücke), з'єднує свято і вихідні.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Butterbrot - Бутерброд
Німецький хліб з маслом перекладу не потребує.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Christlich-jüdische Tradition - Християнсько-юдейська традиція
Роль і значення для Німеччини християнських та юдейських релігійних цінностей і зв'язків між ними.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Dialekte - Діалекти
У Німеччині налічується понад півсотні регіональних діалектів - від гольштинського до баварського, точніше - баварських, оскільки там їх багато. Вони відіграють важливу роль у повсякденному житті й культурній самоідентифікації німців.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Energiewende - Енергетичний поворот
У Німеччині активно розвивають альтернативну енергетику. Частка цих джерел у виробництві електроенергії вже перевищує в цілому по країні 30 відсотків.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Eiche - Дуб
Дуб для німців - те ж, що для українців - калина чи смерека, тобто символ національного значення.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Föderalismus - Федералізм
Німеччина (ФРН) - федеративна республіка, яка складається з 16 федеральних земель. Земельні влади мають багато повноважень і відіграють важливу роль в загальнонімецькій політиці, зокрема, через Бундесрат - палату земель федерального парламенту.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Gleichberechtigung - Рівноправність
Рівноправність у Німеччині розуміють не тільки як рівні права статей, але і в цілому різних груп населення. Дискримінація за ознакою статі, сексуальної орієнтації, національності та з інших причин є неприпустимою.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Helau und Alaaf - Карнавал
"Гелау" і "Алааф" - традиційні карнавальні вітання в Дюссельдорфі та Кельні. В інших регіонах є свої блазенські кличі, але ці міста належать до головних карнавальних бастіонів Німеччини. Для багатьох німців карнавал - "п'ята пора року" - важливий період у році, а участь у житті рідної карнавальної громади - взагалі процес цілорічний.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Integration - Інтеграція
Інтеграція давно вже є важливою темою для німців, яка набула ще важливішого значення через зростання кількості біженців. Ключем успіху інтеграції є знання німецької мови, яку біженці та інші нові жителі Німеччини можуть вивчати на безкоштовних інтеграційних курсах.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Immerwährende Verantwortung Deutschlands für den Holocaust - Вічна відповідальність Німеччини за Голокост
Злочини нацизму не підлягають забуттю - один із непорушних принципів повоєнної політики в Німеччині. На фотографії - розташований у Берліні центральний меморіал пам'яті євреїв Європи, убитих за часів націонал-соціалізму.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Kirchturm - Церковна дзвіниця
Дзвіниці - символи малої батьківщини, видні здалека. Часто саме вони першими виринають на обрії, коли люди повертаються додому, що пояснює такий важливий емоційний зв'язок і значення для німців.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Kleingarten - Дача
Німці - не менше завзяті дачники, ніж українці, але рамкові умови тут, так би мовити, жорсткіші. Правила дачних товариств чітко визначають (скромні) розміри будиночків, висоту парканів і живоплотів, час стрижки газонів, а також багато інших аспектів життя на "малих садових ділянках".
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Німецька абетка Анґели Меркель
Lutherbibel - Біблія Лютера
Біблія Лютера - переклад Біблії німецькою, який зробили Мартін Лютер (Martin Luther) і його найближчі сподвижники. Він відіграв ключову роль у Реформації в Німеччині і заклав основи німецької літературної мови.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Made in Germany - "Вироблено в Німеччині"
У кінці XIX століття таким написом маркували німецькі товари у Великобританії, щоб захистити свій ринок від німецьких товарів широкого вжитку, але згодом саме це маркування стало знаком німецької якості та надійності не тільки для британців, а й у всьому світі.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Bundesteam - Національна збірна
Від експорту - до імпорту. Футбол, як відомо, винайшли англійці, але німці цей імпортований вид спорту полюбили і досягли в ньому приголомшливих успіхів. Може бути, не всі вони з'являються на світ у сорочках, але дуже багато з них народжуються у футбольних бутсах. Причому - незалежно від статі, що підтверджують успіхи німецької жіночої збірної, а не тільки команди під керівництвом Йоахіма Лева.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Oktoberfest - Октоберфест
Октоберфест придумали в Мюнхені, але відзначають це пивне свято вже давно по всій Німеччині, а також у багатьох інших країнах світу, де він став символом баварсько-німецької привітності й гостинності.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Pressefreiheit - Свобода преси
У рейтингу свободи преси організації "Репортери без кордонів" за 2017 рік Німеччина посідає 16 місце в списку зі 180 країн.
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Німецька абетка Анґели Меркель
Weihnachtsgebäck - Різдвяне печиво
Рік у Німеччині закінчується Різдвом, а ми закінчимо витяг з абетки Анґели Меркель різдвяними кексами. Їх можна купити, але в багатьох сім'ях таке печиво печуть самі - всі разом. Воно є одним із символів улюбленого свята німців і по праву потрапило до цього списку, хоча і ризикує бути дуже швидко з'їденим.
Автор: Максим Нелюбін, Дмитро Каневський