"Локдаун" та "гендерна зірочка" увійшли до словника німецької мови

Німецька, як і всі сучасні мови, постійно розвивається та змінюється . Ніхто точно не знає, скільки загалом слів у німецькій мові: постійно додаються нові, а інші поступово зникають із щоденного вжитку.

Видавці орфографічного словника Duden поставили собі за мету: бути надійним та авторитетним джерелом у тому, що стосується німецької мови та орфографії. Імідж себе виправдав. Німецький філолог Конрад Дуден (Konrad Duden) опублікував перше видання "Повного орфографічного словника німецької мови" у 1880 році. І відтоді ця книга фактично вважається головною у питаннях німецького правопису.

Навряд чи у Німеччині знайдеться школа, бібліотека чи редакція газети, де на полиці не було б цієї товстої жовтої книги. Попри те, що існують цифрові версії словника, друкований варіант все ще користується попитом.

Словник Duden як дзеркало німецького суспільства

Днями багатотисячним накладом вийшло 28 видання орфографічного словника німецької мови Duden, у якому містяться 148 тисяч статей. Із довідника видалили 300 застарілих термінів. Водночас редакція поповнила словник 3000 нових слів та термінів із сучасного життя. Серед них є такі як "Covid-19", "бджолелюбний" (bienenfreundlich), "футбольний матч без глядачів" (Geisterspiel), "локдаун" (Lockdown), "колективний імунітет" (Herdenimmunität), "цисгендерність" (Cisgender) та "гендерна зірочка" (Gendersternchen).

Що це за зірочка? Це знак *, що використовують для позначення обох статей під час звернення до кількох людей одразу в письмовій формі. Наприклад: "liebe Künstler*innen" = "дорогі художники*ці". Редакція словника Duden вважає, що нові терміни в їхньому словнику повинні відображати поточні політичні дебати, питання екології, гендерної рівності, а також проблему пандемії коронавірусу.

Поняття "Fake News" занесли у словник у 2017 році

Однак нові слова нерідко викликають роздратування у людей, що виступають за збереження "чистоти" німецької мови. Так, Спілка любителів німецької мови (VDS) у Дортмунді, яка, серед іншого, виступає проти надмірного використання англіцизмів та нових термінів, пов'язаних із боротьбою за гендерну рівність, звернулося до видавництва Duden з петицією, у назві якої міститься заклик - "Покладіть кінець гендерним нісенітницям".

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Борці за "чистоту" проти новаторів

Керівник VDS Вальтер Кремер (Walter Krämer) заявив, що "необхідно покласти кінець практиці, коли окремі люди зверху ухвалюють рішення про те, як має розвиватися мова". І додав: "Багато людей сприймають те, що написано в Duden, за чисту правду та вважають, що "гендерні зірочки" та подібні цій лінгвістичні конструкції є реальними складовими німецької мови".

Такі напади на редакцію Duden стали мало не традицією. Так, Спілка любителів німецької мови оголосила у 2013 році словник "мовним фальсифікатором року" за те, що у новому виданні, мовляв, було забагато англіцизмів.

Редакцію Duden критикує і партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Її члени звинувачують редакцію в тому, що вона є органом маніпуляції у руках ліволіберального суспільства. Такі терміни як "повсякденний расизм" (Alltagsrassismus) або "надзвичайний стан з кліматом" (Klimanotstand), на думку АдН, є ідеологічно забарвленими.

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Хто має право оновлювати мову?

Наше суспільство змінюється постійно. То, що ще вчора вважалося "правильним", сьогодні може бути оцінено геть інакше.

Хто має право фіксувати зміни у мові? Питання непросте. В будь-якому разі переважна більшість лінгвістів упродовж десятиліть погоджувалась із тим, що будь-яка мова живе та розвивається. І для редакції Duden сучасні зміни в мові - це не "nice-to-have" ("добре б мати"), а данина. Між іншим, цього англіцизму в довіднику Duden немає. Поки що немає.