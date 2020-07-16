Локдаун очима британських фотографів (фотогалерея)

Незамінні працівники лікарень, найрізноманітніші сценарії карантину: онлайн-платформа British Photographic Assignments демонструє пандемію з перспективи фотографів.
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