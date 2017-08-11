Личаківський цвинтар - меморіальне кладовище у Львові.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Личаківський цвинтар". Личаківський цвинтар у Львові має статус державного історико-культурного музею-заповідника. Цвинтар було відкрито ще 1786 року. Загалом на Личаківському цвинтарі розміщені понад 300 тисяч поховань. До найдавніших на цвинтарі військових меморіалів належить поховання учасників польського повстання 1830-1831 років. На території цвинтаря є також пантеон польських військових, учасників українсько-польської війни 1918-1919 років та польсько-радянської війни 1920 року. Поховання були частково зруйновано за радянських часів, і лише після здобуття Україною незалежності на території Личаківського цвинтаря відновили Меморіал польських орлят. Поруч розташований цвинтар українських січових стрільців, що воювали тоді з поляками. Меморіал української Галицької армії було відкрито одночасно з відновленим Меморіалом польських орлят у 2005 році. На відкритті були присутні президенти України та Польщі Віктор Ющенко і Алєксандер Кваснєвський. Вони назвали подію примиренням України і Польщі і закликали не проводити підрахунків того, хто кому в минулому більше зробив зла. Відтоді усі офіційні делегації, якщо несуть квіти до могил, то обов'язково кладуть їх до обох меморіалів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.