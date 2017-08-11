Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Личаківський цвинтар

Личаківський цвинтар - меморіальне кладовище у Львові.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Личаківський цвинтар". Личаківський цвинтар у Львові має статус державного історико-культурного музею-заповідника. Цвинтар було відкрито ще 1786 року. Загалом на Личаківському цвинтарі розміщені понад 300 тисяч поховань. До найдавніших на цвинтарі військових меморіалів належить поховання учасників польського повстання 1830-1831 років. На території цвинтаря є також пантеон польських військових, учасників українсько-польської війни 1918-1919 років та польсько-радянської війни 1920 року. Поховання були частково зруйновано за радянських часів, і лише після здобуття Україною незалежності на території Личаківського цвинтаря відновили Меморіал польських орлят. Поруч розташований цвинтар українських січових стрільців, що воювали тоді з поляками. Меморіал української Галицької армії було відкрито одночасно з відновленим Меморіалом польських орлят у 2005 році. На відкритті були присутні президенти України та Польщі Віктор Ющенко і Алєксандер Кваснєвський. Вони назвали подію примиренням України і Польщі і закликали не проводити підрахунків того, хто кому в минулому більше зробив зла. Відтоді усі офіційні делегації, якщо несуть квіти до могил, то обов'язково кладуть їх до обох меморіалів. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українсько-польські відносини: личаківський рецидив

Українсько-польські відносини: личаківський рецидив 11.08.2017

Між Україною і Польщею назріває скандал через плани Варшави розмістити зображення "цвинтаря орлят" у Львові у новому паспорті. Сторони вже не вперше сперечаються про цей цвинтар - раніше виходило порозумітися.
Україна висловила протест Польщі через проект нового польського паспорта

Україна висловила протест Польщі через проект нового польського паспорта 08.08.2017

МЗС України висловило протест послу Польщі в Україні Яну Пєклу через проект нового польського паспорта, на сторінках якого планують зображувати польські військові поховання у Львові.
Квасневський: Спільний підручник з історії може мирити народи

Квасневський: Спільний підручник з історії може мирити народи 20.03.2017

Відповідальність за примирення між українцями та поляками лежить на урядах двох країн, переконаний екс-президент Польщі Александер Квасневський.

Українські й польські реставратори відновлюють спільну культурну спадщину

Українські й польські реставратори відновлюють спільну культурну спадщину 17.11.2011

У рамках проекту «Збереження об’єктів спільної культурної спадщини» українські й польські фахівці спільно реставрують надгробки на Личаківському кладовищі та відновлюють стінопис у знаменитій Вірменській церкві у Львові.
Як зберегти «Личаків» для нащадків

Як зберегти «Личаків» для нащадків 01.05.2011

У провідну неділю українці традиційно відвідують цвинтарі. Національний музей-заповідник «Личаківський цвинтар» – одна з найвідвідуваніших історико-культурних пам’яток Львова. Чим нині «Личаків» може привабити туриста?

У Львові відкривається військовий цвинтар „орлят” 24.06.2005

Польські телеканали і радіостанції у прямому ефірі транслюватимуть у п’ятницю кількагодинну урочистіть відкриття „цвинтаря орлят” у Львові.