Литовські ельфи проти російських тролів - "Європа у фокусі" (відео)

Чому єврейська громада ФРН дедалі більше потерпає від антисемітизму. Як у Швеції вирощують рибу та зелень у підвалах. Чому Барселону заполонили нелегальні торговці. Навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:07 Литва: як добровольці "цифрової армії" протидіють дезінформації та фейкам з Росії
05:11 Німеччина: чому єврейська громада дедалі більше потерпає від антисемітизму
09:57 Швеція: як у Стокгольмі вирощують рибу та зелень у підвалах. Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3TfT1 Перепрошуємо за незручність.
10:22 Іспанія: чому Барселону заполонили нелегальні торговці
17:15 Туреччина: навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги
Суду ЄС у Люксембурзі вирішив, що за пропаганду ненависті телеканали можуть бути переведені лише на платне мовлення. Зокрема, 2016 року це відбулося у Литві з російськомовним телеканалом. (04.07.2019)
Дезінформаційні кампанії та кібератаки на догоду інтересам Кремля мали місце в Балтійських країнах ще задовго до трагічних подій в Україні. Протистояння пропаганді РФ досі залишається актуальним. (10.10.2017)
Як паризький "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Чому однопартійці мають зуб на британського прем'єра Джонсона. Хто вчиняє бомбові атаки на півдні Швеції. Як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою. (09.12.2019)
Чому вимирає риба в іспанській лагуні? Німецькі добровольці у пошуку загиблих солдатів. Як біженці стали заручниками угоди між ЄС та Туреччиною. Чому Brexit посилює сепаратистські настрої у Шотландії. (02.12.2019)