Литовські ельфи проти російських тролів - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:07 Литва: як добровольці "цифрової армії" протидіють дезінформації та фейкам з Росії

05:11 Німеччина: чому єврейська громада дедалі більше потерпає від антисемітизму

09:57 Швеція: як у Стокгольмі вирощують рибу та зелень у підвалах. Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3TfT1 Перепрошуємо за незручність.

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