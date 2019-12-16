 Литовські ельфи проти російських тролів - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Литовські ельфи проти російських тролів - "Європа у фокусі" (відео)

Чому єврейська громада ФРН дедалі більше потерпає від антисемітизму. Як у Швеції вирощують рибу та зелень у підвалах. Чому Барселону заполонили нелегальні торговці. Навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги.

Як стають тролями - карикатура Сергія Йолкіна

Литовські ельфи протистоять російським тролям

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:07 Литва: як добровольці "цифрової армії" протидіють дезінформації та фейкам з Росії

05:11 Німеччина: чому єврейська громада дедалі більше потерпає від антисемітизму

09:57 Швеція: як у Стокгольмі вирощують рибу та зелень у підвалах. Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3TfT1 Перепрошуємо за незручність.

10:22 Іспанія: чому Барселону заполонили нелегальні торговці

17:15 Туреччина: навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги

DW.COM

Суд ЄС дозволив обмежувати мовлення телеканалів з пропагандою ненависті

Суду ЄС у Люксембурзі вирішив, що за пропаганду ненависті телеканали можуть бути переведені лише на платне мовлення. Зокрема, 2016 року це відбулося у Литві з російськомовним телеканалом. (04.07.2019)  

Боротьба з пропагандою РФ: балтійські ельфи проти кремлівських тролів

Дезінформаційні кампанії та кібератаки на догоду інтересам Кремля мали місце в Балтійських країнах ще задовго до трагічних подій в Україні. Протистояння пропаганді РФ досі залишається актуальним. (10.10.2017)  

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина - "Європа у фокусі" (відео)

Як паризький "Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Чому однопартійці мають зуб на британського прем'єра Джонсона. Хто вчиняє бомбові атаки на півдні Швеції. Як прибиральниця з Узбекистану стала модною діджейкою. (09.12.2019)  

Що роблять вівці у центрі Парижа - "Європа у фокусі" (відео)

Чому вимирає риба в іспанській лагуні? Німецькі добровольці у пошуку загиблих солдатів. Як біженці стали заручниками угоди між ЄС та Туреччиною. Чому Brexit посилює сепаратистські настрої у Шотландії. (02.12.2019)  

Венеція зникає: чому пам'ятка ЮНЕСКО опинилася під водою? - "Європа у фокусі" (відео)

Вирубка лісів у Росії: як пенсіонерки борються проти лісової мафії? Турецький Галілео: як хобі-астроном отримав листа від НАСА. Човном до школи: будні норвезького острова з 15 мешканцями. (25.11.2019)  

Аудіо й відео до теми

Як вирахувати бота - лайфхаки DW (20.03.2018)  

Як відрізнити справжнє відео від фейкового - лайфхаки DW (06.03.2018)  

Як відрізнити фото-підробки - лайфхаки DW (13.03.2018)  

Литовські ельфи проти російських тролів - Європа у фокусі (16.12.2019)  

Також за темою

Литовські ельфи проти російських тролів - Європа у фокусі (16.12.2019) 16.12.2019

Литва: як добровольці "цифрової армії" протидіють дезінформації та фейкам з Росії. Німеччина: чому єврейська громада дедалі більше потерпає від антисемітизму. Швеція: як у Стокгольмі вирощують рибу та зелень у підвалах. Іспанія: чому Барселону заполонили нелегальні торговці. Туреччина: навіщо сміттярі в Анкарі збирають викинуті книги.

Реклама

Докладно

Як стають тролями - карикатура Сергія Йолкіна

Литовські ельфи проти російських тролів (відео)

У ФРН зростають антисемітські настрої. Барселону заполонили нелегальні торговці. Сміттярі Анкари збирають викинуті книги  

Індустрія марихуани переживає скрутні часи

Ринок марихуани: глибока криза після скаженого росту

Виробники марихуани зазнають збитків, а вартість їхніх акцій на біржах падає. DW - про причини тренду.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  