 ″Лестер Сіті″ підтвердив загибель власника під час аварії вертольота | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2018

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Новини

"Лестер Сіті" підтвердив загибель власника під час аварії вертольота

Власник футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішай Шрівадданапрабха та ще четверо людей загинули під час аварії вертольота біля стадіону у британському Лестері, підтвердив клуб та поліція.

Вішай Шрівадданапрабха загинув у аварії вертольота

Вішай Шрівадданапрабха загинув у аварії вертольота

Власник англійського футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішай Шрівадданапрабха загинув під час аварії вертольота, який розбився після зльоту з вертолітної стоянки на стадіоні ввечері 27 жовтня, підтвердив у своїй офіційній заяві клуб.

"З глибоким жалем та розбитим серцем ми підтверджуємо, що Вішай Шрівадданапрабха був серед тих, хто трагічно втратив життя в суботу ввечері, коли вертоліт з ним та іншими чотирма людьми на борту розбився біля стадіону "Кінг Пауер". Ніхто з п'яти людей, які перебували на борту, не вижив", - йдеться у заяві футбольного клубу, що була опублікована на його сайті у ніч на понеділок, 29 жовтня.

Місце аварії вертольота біля футбольного стадіону

Місце аварії вертольота біля футбольного стадіону

Поліція графства Лестершир підтвердила загибель п'ятьох людей в аварії. За її даними, загинули Шрівадданапрабха, два члени його персоналу - Нусара Сукнамаі і Кавепорн Пунпар, пілот вертольота Ерік Сваффер, а також пасажирка Ізабела Роза Лечовіч. Відзначається, що формально ідентифікація тіл ще не відбулася. Повідомляється, що більше ніхто не постраждав через аварію вертольота, який впав на стоянку. Продовжується розслідування трагічного інциденту.

Вболівальники Лестер Сіті вшановують пам'ять власника клубу

Вболівальники "Лестер Сіті" вшановують пам'ять власника клубу

Трагедія сталась ввечері 27 жовтня. Вертоліт вилетів після завершення матчу англійської футбольної прем'єр-ліги між "Лестер Сіті" і "Вест Хем Юнайтед" і розбився на стоянці біля стадіону. За інформацією BBC, у вертольота відмовив хвостовий ґвинт, внаслідок чого він почав обертатися навколо своєї осі і впав на стоянку.

Вішай Шрівадданапрабха є засновником мережі магазинів безмитної торгівлі King Power Duty Free. За версією журналу Forbes, він посідає дев'яте місце в списку найбагатших людей Таїланду. У 2010 році він купив футбольний клуб "Лестер Сіті".

DW.COM

ЗМІ: У вертольоті, що розбився у Лестері, перебували п'ятеро людей  

У британському Лестері біля стадіону розбився вертоліт власника футбольного клубу

Біля стадіону у британському Лестері розбився вертоліт власника футбольного клубу "Лестер-Сіті" Вішая Шрівадданапрабхи. ЗМІ повідомили, що він був на борту під час аварії. (28.10.2018)  

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Окрім власника футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішая Шрівадданапрабхи, у вертольоті, що розбився у британському Лестері, було ще четверо людей, повідомили ЗМІ. Офіційної інформації про постраждалих наразі немає.

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