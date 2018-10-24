"Лестер Сіті" підтвердив загибель власника під час аварії вертольота

Власник англійського футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішай Шрівадданапрабха загинув під час аварії вертольота, який розбився після зльоту з вертолітної стоянки на стадіоні ввечері 27 жовтня, підтвердив у своїй офіційній заяві клуб.

"З глибоким жалем та розбитим серцем ми підтверджуємо, що Вішай Шрівадданапрабха був серед тих, хто трагічно втратив життя в суботу ввечері, коли вертоліт з ним та іншими чотирма людьми на борту розбився біля стадіону "Кінг Пауер". Ніхто з п'яти людей, які перебували на борту, не вижив", - йдеться у заяві футбольного клубу, що була опублікована на його сайті у ніч на понеділок, 29 жовтня.

Місце аварії вертольота біля футбольного стадіону

Поліція графства Лестершир підтвердила загибель п'ятьох людей в аварії. За її даними, загинули Шрівадданапрабха, два члени його персоналу - Нусара Сукнамаі і Кавепорн Пунпар, пілот вертольота Ерік Сваффер, а також пасажирка Ізабела Роза Лечовіч. Відзначається, що формально ідентифікація тіл ще не відбулася. Повідомляється, що більше ніхто не постраждав через аварію вертольота, який впав на стоянку. Продовжується розслідування трагічного інциденту.

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Трагедія сталась ввечері 27 жовтня. Вертоліт вилетів після завершення матчу англійської футбольної прем'єр-ліги між "Лестер Сіті" і "Вест Хем Юнайтед" і розбився на стоянці біля стадіону. За інформацією BBC, у вертольота відмовив хвостовий ґвинт, внаслідок чого він почав обертатися навколо своєї осі і впав на стоянку.

Вішай Шрівадданапрабха є засновником мережі магазинів безмитної торгівлі King Power Duty Free. За версією журналу Forbes, він посідає дев'яте місце в списку найбагатших людей Таїланду. У 2010 році він купив футбольний клуб "Лестер Сіті".