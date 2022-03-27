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Леонід Пасічник

Леонід Пасічник - один із сепаратистських лідерів у так званій "ЛНР"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леонід Пасічник". З жовтня 2014 року про Леоніда Пасічника почали говорити як про "міністра державної безпеки ЛНР". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В ЛНР анонсували референдум про приєднання до РФ

В "ЛНР" анонсували референдум про приєднання до РФ 27.03.2022

Ватажок так званої "Луганської народної республіки" Леонід Пасічник заявив, що референдум відбудеться найближчим часом.
Звернення очільників ДНР та ЛНР про евакуацію записали завчасно

Звернення очільників "ДНР" та "ЛНР" про евакуацію записали завчасно 19.02.2022

Bellingcat із посиланням на метадані відео ватажків "ДНР" та "ЛНР" про евакуацію повідомив, що їх записали 16 лютого. При цьому Пушилін заявив, що евакуація проводилася 18 лютого.
Звільнення полонених: Зеленський розкритикував Медведчука і Клімкіна

Звільнення полонених: Зеленський розкритикував Медведчука і Клімкіна 27.06.2019

Віктор Медведчук чомусь обмінює полонених лише перед виборами, а МЗС ігнорує главу держави в зовнішній політиці, заявив президент України Володимир Зеленський. Він також звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

Новий очільник "ЛНР": хто такий Леонід Пасічник? (27.11.2017) 27.11.2017

Новий ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник носив українські погони, був підполковником СБУ. Яким чином він став агентом ФСБ на Луганщині і зрештою "очолив" "ЛНР"?

У ЛНР самопроголосився новий голова

У "ЛНР" самопроголосився новий голова 24.11.2017

Керівник так званого міндержбезпеки Пасічник оголосив себе новим главою "ЛНР", бо Плотницький пішов у відставку через наслідки контузії.