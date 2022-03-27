Леонід Пасічник - один із сепаратистських лідерів у так званій "ЛНР"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леонід Пасічник". З жовтня 2014 року про Леоніда Пасічника почали говорити як про "міністра державної безпеки ЛНР". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.