Російський літак упустив авіабомбу на окуповане Рубіжне

За даними "голови" самопроголошеної "ЛНР" Пасічника, літак впустив бомбу на місто "при виконанні бойових завдань", вона не розірвалася. Аналогічний випадок минулого тижня стався у Воронезькій області.

Російський військовий літак скинув фугасну авіабомбу ФАБ-250 на місто Рубіжне в Луганській області, окуповане армією РФ з квітня 2022 року. Про це у понеділок, 8 січня, у Telegram повідомив "голова" так званої "ЛНР" Леонід Пасічник, який зазначив, що то був "позаштатний сход" авіаційного боєприпасу.

Він зазначив, що ніхто не постраждав, а мешканці прилеглих будинків евакуйовані. За словами Пасічника, бомба не розірвалася, а "фахівці ухвалюють рішення про знешкодження боєприпасу".

Тижнем раніше, 2 січня, аналогічний інцидент стався у Воронезькій області, коли російський військовий літак упустив боєприпас на село Петропавлівка, де було пошкоджено щонайменше сім домоволодінь.

Падіння російських бомб у Бєлгороді

У квітні 2023 року в центральній частині Бєлгорода вибухнула авіабомба, яку впустив на місто російський військовий літак Су-34. У міноборони РФ тоді також казали, що "позаштатно зійшов авіаційний боєприпас".

Наступного дня біля місця падіння бомби виявили ще один "боєприпас великої потужності". Це також була авіабомба ФАБ-500, яка не розірвалася.

Третю бомбу, що впала в Бєлгородській області РФ у квітні, знайшли в травні у селі Головчине за 10 кілометрів від українського кордону.