Легкоатлетка Кастер Семеня програла суд щодо підвищеного рівня тестостерону

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відхилив скаргу дворазової олімпійської чемпіонки з Південно-Африканської Республіки (ПАР) Кастер Семеня проти Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF). Своє рішення судді оприлюднили в середу, 1 травня.

Спортсменка опротестувала нові правила допуску IAAF до змагань за рівнем тестостерону в крові спортсменок. Суд погодився, що таке обмеження є "дискримінаційним", але водночас й "необхідним, виправданим та співмірним засобом для досягнення мети IAAF - збереження цільності жіночого спорту в певних дисциплінах", цитує рішення суду інформагенція SID.

Відтепер IAAF зможе запровадити обмеження для допуску бігунок на дистанції від 400 метрів до однієї милі. Згідно з цими нормами, вміст тестостерону в їхній крові не може перевищувати 5 наномоль на літр. Атлеткам з вищими показниками рівня тестостерону пропонуватимуть для допуску до змагань приймати препарати, що знижують рівень цього гормону.

Дані про рівень тестостерону в крові Кастер Семеня не оприлюднені. За даними IAAF, спорстменки з природним підвищеним рівнем цього гормону отримували перевагу у своїх результатах приблизно до 4,5 відсотка. В IAAF завжди наголошували, що намагаються забезпечити "чесну конкурентну боротьбу" між жінками.

Кастер Семеня у своїй кар'єрі вже знижувала рівень тестостерону в крові, після чого її спортивні результати стали істотно гіршими. Рішення IAAF вона розцінила як таке, що "спеціально спрямоване лише" проти неї. "Понад десять років IAAF намагається загальмувати мене, але це лише зробило мене сильнішою", - сказала атлетка. Семеня також запевнила, що нинішнє рішення суду "не стримає її".

Щодо самого CAS, то судді висловили "серйозні побоювання" щодо застосування норм IAAF на практиці. Серед іншого вони згадали й можливі побічні наслідки застосування препаратів для зниження рівня тестостерону. Невирішеним залишається також і питання щодо того, як бути з атлетками, котрі не з власної вини не можуть досягти допустимих норм вмісту чоловічого гормону в крові, зазначили судді.

У самій IAAF "з радістю" сприйняли рішення суду. Також у IAAF повідомили, що нововведення набудуть чинності вже 8 травня.