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Легалізація проституції

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Легалізація проституції".

У Німеччині проституція легалізована, починаючи від 2002 року. В Україні дискусії навколо цього питання точаться вже не один рік. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Бустер кохання: в Гамбурзі від коронавірусу вакцинували у борделі

"Бустер кохання": в Гамбурзі від коронавірусу вакцинували у борделі 06.02.2022

Відвідувачам Репербану запропонували вакцинуватись від коронавірусу, а також невеличку культурну програму.

Секс за гроші: відверта розмова з німецькою повією про її роботу

Секс за гроші: відверта розмова з німецькою повією про її роботу 21.08.2019

Інтерв'ю DW з активісткою професійного об'єднання еротичних і сексуальних послуг - про професію, а також про ситуацію з примусовою проституцією і торгівлею людьми в цій сфері.
Секс-працівниці у Києві вимагають від поліції захисту

Секс-працівниці у Києві вимагають від поліції захисту 01.03.2019

Проституція в Україні перебуває поза законом, тому насильство в галузі залишається безкарним, вважають правозахисники. Разом з секс-працівницями вони вийшли на акцію протесту в Києві.
Проституція в Німеччині - легально, але дуже небезпечно

Проституція в Німеччині - легально, але дуже небезпечно 22.01.2019

Український генпрокурор Юрій Луценко висловився за легалізацію проституції в країні. У Німеччині секс-послуги легальні з 2002 року. В інтерв'ю DW комісар поліції розповів про умови роботи повій у Німеччині.
Легалізація проституції в Україні: безкінечна дискусія

Легалізація проституції в Україні: безкінечна дискусія 03.03.2017

Громадські організації та правозахисники вимагають від Верховної Ради хоча б скасування адмінштрафів за проституцію. Водночас суспільного консенсусу в питанні легалізації надання секс-послуг і надалі бракує.
У ФРН хочуть посилити захист працівниць сфери сексуальних послуг

У ФРН хочуть посилити захист працівниць сфери сексуальних послуг 13.11.2013

Проституція в Німеччині - не злочин. Ця професія тут легалізована. Утім, дедалі наполегливіше лунають заклики зробити законодавство у цій сфері суворішим, а захист імовірних жертв торгівлі людьми більшим.
Торгівля жінками з України - проблема, що може загостритися

Торгівля жінками з України - проблема, що може загостритися 14.04.2012

Українок як "живий товар" нині експлуатують у багатьох країнах світу. Наближення «Євро-2012» може загострити проблему, застерігають експерти.
ЧС викличе бум проституції та криміналу

ЧС викличе бум проституції та криміналу 09.06.2010

Влада Південної Африки занепокоєна тим, що грандіозна футбольна подія викличе бум проституції й кріміналу. Ситуації потенційних жертв могла б дещо зарадити легалізація цього ремесла.