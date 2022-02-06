На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Легалізація проституції".

У Німеччині проституція легалізована, починаючи від 2002 року. В Україні дискусії навколо цього питання точаться вже не один рік. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.