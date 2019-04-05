Легалізація медичного канабісу: досвід Великобританії

Щомісяці в одному з офісів у Лондонському Сіті збирається доволі строката група людей. Тут можна зустріти маклерів, менеджерів хедж-фондів та інвесторів, а поряд з ними - фермерів з Ессексу і кмітливу та жваву молодь з Іст-Енду. Учасників зустрічі частують бутербродами та вишуканим вином. Аромат їжі змішується з запахом щойно викуреної марихуани.

Про марихуану власне і йдеться під час цих зібрань, точніше - про майбутнє медичного канабісу у Великобританії. Такі зібрання регулярно організовує в Лондоні консалтингова компанія Hanway Associates, яка спеціалізується на вивченні ринку медичного канабісу. На зустрічі приходять люди, яких при звичних обставинах важко уявити в одній компанії.

Раз на місяці зацікавлені в розвитку індустрії медичного канабісу зустрічаються в Лондонському Сіті

У листопаді 2018 року в Великобританії було легалізовано медичний канабіс. Законодавчі зміни означають, що тепер пацієнти у Великобританії, принаймні теоретично, мають легальний доступ до відповідних препаратів. Але в той час, як банкіри та юристи на зібранні в Лондонському Сіті обмінюються контактами та обговорюють потенційні спільні проекти, пов'язані з медичним канабісом, пацієнти скаржаться, що й надалі знайти лікарів, котрі були б готові виписати відповідний рецепт, можна лише з великими труднощами.

Дорожче, ніж на чорному ринку

Легалізація медичного канабісу у Великобританії відбулась під тиском суспільства. Публічне обурення спровокував випадок 12-річного Біллі Колдвелла, хворого на епілепсію. Мати хлопця, Шарлотта, в червні 2018 року везла сину ліки з незначним вмістом конопляної олії, які вона придбала в Канаді. Шарлотта стверджує, що це єдині ліки, які могли допомогти Біллі при нападах. Але митники в аеропорту Хітроу (Heathrow) їх конфіскували.

У Великобританії спалахнула чергова дискусія навколо легалізації медичного канабісу. Британський міністр внутрішніх справ, консервативний політик Саджид Джавід нарешті спробував виправити бездіяльність минулих років та ініціював легалізацію медичного канабісу. Але пацієнти, що потребують речовину, досі стикаються зі серйозними проблемами, пов'язаними з надзвичайно складним регламентом виписування рецептів та імпорту ліків.

Британські фермери чекають на можливість нарешті легально зайнятись вирощуванням медичного канабісу

Препарати, що містять канабіс, дозволено виписувати винятково обмеженому колу лікарів, і після цього лише спеціальні компанії, котрі мають відповідну ліцензію, можуть імпортувати такі ліки. Коштує це дорого: майже 200 фунтів за прийом у спеціального лікаря, і потім 700 фунтів за місячну дозу ліків - це приблизно втричі дорожче, ніж марихуана з чорного ринку.

Бюрократичні перепони

Попри легалізацію медичного канабісу, Еммі Еплбай з Ейлшема не вдається отримати медичний канабіс для її 9-річної доньки, яка страждає на рідкісну форму епілепсії, викликану хромосомною недостатністю.

Причина - бюрократичні перешкоди. Еплбай долучилась до ініціативи інших батьків, які вимагають подальших реформ системи доступу до медичного канабісу. Відповідну петицію підписали вже понад півмільйона осіб.

Потенційні виробники медичного канабісу також роздратовані повільними темпами змін у цій сфері. Лондонець Едвард А., який не захотів називати свого справжнього імені, стверджує, що йому довелось чекати більше шести місяців лише для того, аби зареєструватися в департаменті, який видає дозволи на виробництво медичного канабісу. За його словами, департамент просто не відповідає на телефонні дзвінки, а отримати реєстраційну анкету спромоглися тільки одиниці.

Джордж МакБрайд, співзасновник та генеральний директор Hanway Associates, вважає, що перед Великобританією лежить ще довгий шлях у питанні спрощення доступу до медичного канабісу. Пріоритетом, на його думку, має стати фокус саме на пацієнтах. МакБрайд критикує, що невиліковно хворі вимушені нести кримінальну відповідальність за вживання медикаментів, які покращують їхнє життя.