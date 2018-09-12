Лауреатка Нобелівської премії з М'янми схвалила вирок журналістам Reuters

Глава уряду М'янми і лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі підтримала обвинувальний вердикт суду щодо двох журналістів агенції Reuters. На думку прем'єр-міністерки, котру вона висловила під час економічного форуму організації країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN) у четвер, 13 вересня, судовий вирок не має жодного стосунку до свободи слова чи журналістської діяльності, інформує агенція AP.
Суд визнав двох репортерів Reuters винними у незаконному заволодінні секретними державними документами і засудив їх до 7 років ув'язнення. Аун Сан Су Чжі заявила, що засуджені можуть подати апеляції. За словами політикині, усі слухання були публічними і будь-хто, незадоволений вироком, може його оскаржити.
Журналісти Reuters, громадяни М'янми 32-річний Ва Лон та 28-річний К'яв Сое Оо, були заарештовані у грудні минулого року у місті Янгон у М'янмі. Обидва репортери проводили журналістське розслідування вбивства десяти представників етнічної мусульманської групи рохінджа в штаті Ракхайн на заході М'янми. Справа проти журналістів викликала великий резонанс у світі та критику на адресу влади М'янми через наступ на свободу слова.
Рішення суду засудили в Організації Об'єднаних Націй. Офіційний представник ООН у М'янмі Кнут Остбі у своїй заяві заявив, що організація неодноразово закликала владу М'янми поважати право журналістів на свободу висловлювань. Головний редактор агенції Reuters Стівен Адлер заявив, що ув'язнення журналістів без жодних доказів скоєння злочину свідчить про "великий крок назад у перетворенні М'янми на демократію".
Віце-президент США Майк Пенс закликав М'янму до негайного звільнення журналістів. "Ва Лон та К'яв Сое Оо мають бути нагороджені, а не заарештовані за свою роботу з викриття порушень прав людини і масових вбивств", - наголосив Пенс.
Аун Сан Су Чжі нагородили Нобелівською премією миру у 1991 році. У політикині, котра неодноразово наражалася на критику через дії її уряду щодо етнічної меншини рохінджа, навіть вимагали відібрати почесну премію. Однак у Нобелівському комітеті виключили будь-яку можливість позбавити Аун Сан Су Чжі її звання. Згідно з заявою керівництва комітету, премія вручається за вчинки та досягнення, зроблені на час вручення винагороди. Тож усі дії, вчинені після цього, не мають жодного стосунку до премії, пояснили в Нобелівському комітеті.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Їх жене відчай
Ця сім'я рохінджа була змушена покинути свою батьківщину. Уже багато днів вони в дорозі й мусять перетнути річку Наф, що на кордоні між М'янмою та Бангладеш, щоб опинитися у безпеці. Їхня ціль - табір для біженців у прикордонному місті Кокс-Базар. Усі їхні пожитки вмістилися у пластиковий пакет та корзину.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Перешкоди на шляху
На іншому березі прикордонної річки рухатися далі біженцям рохінджа перешкоджають військові з Бангладеш. Між тим, за офіційними даними, до Бангладеш з М'янми втекли, починаючи від серпня, понад 600 тисяч мусульман рохінджа.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Оманливі спокійні водойми
Перетнути річку Наф на човні коштує в еквіваленті близько 40 євро з людини. За місячного доходу в близько 50 євро така можливість доступна лише деяким людям. Знову і знову під час перетину річки трапляються нещастя - багато людей розплачуються за свою втечу життям.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
В очікуванні
Цій жінці і її дітям вдалося перетнути Наф і дістатися безпечного Бангладеш. Чекаючи на переході кордону в Паланг Кхалі, щоб їх пропустили до табору для біженців, після довгої і виснажливої втечі вони вирішили освіжится у водоймі на розташованому поблизу рисовому полі.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Невизначене майбутнє
Після перетину кордону сотні біженців рохінджа мають чекати, щоб їх пропустили далі. Більшість з них вирушає далі в напрямку міста Кокс-Базар, де виник один з найбільших у світі таборів для біженців.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
У тісноті й без даху над головою
Тисячі рохінджа, вигнані зі своїх домівок, живуть у таборах для біженців у Бангладеш - у тісноті, часто без доступу до туалетів і питної води. Табори вже давно переповнені, назріває гуманітарна катастрофа. Міжнародні благодійні організації уже не можуть впоратися із ситуацією.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Випалена земля
Криза у штаті Ракхайн на заході М'янми загострилася після того, як наприкінці серпня група озброєних рохінджа вчинила кілька смертельних нападів на поліцейських. У відповідь військові почали масштабну операцію - сотні людей було вбито, їхні будинки та поля спалені. ООН заявляє про злочини проти людяності та етнічні чистки з метою вигнати мусульман з переважно буддійської країни.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Критика на адресу Аунг Сан Су Чжі
Фактичну очільницю уряду М'янми, нобелівську лауреатку Аунг Сан Су Чжі неодноразово критикувала міжнародна спільнота. Вона хоч і закликала до національної єдності, але уряд Сан Су Чжі й надалі розглядає рохінджа як нелегальних іммігрантів. Впливовий очільник армії Мін Аунг Хлаінг також не відступає від своєї жорсткої позиції щодо рохінджа.
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Біженці рохінджа: поневіряння і бідність у Бангладеш
Настанови Папи
27 листопада 2017 року М'янму відвідав Папа Римський Франциск. Під час зустрічі з Аунг Сан Су Чжі він закликав місцеву владу дотримуватися прав людини та поважати кожну етнічну групу. У відповідь на це Сан Су Чжі пообіцяла, що її уряд постарається захистити права "всіх" людей.
Автор: Сабріна Мюллер-Плотніков, Наталія Мехед