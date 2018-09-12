Лауреатка Нобелівської премії з М'янми схвалила вирок журналістам Reuters

Глава уряду М'янми і лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі підтримала обвинувальний вердикт суду щодо двох журналістів агенції Reuters. На думку прем'єр-міністерки, котру вона висловила під час економічного форуму організації країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (ASEAN) у четвер, 13 вересня, судовий вирок не має жодного стосунку до свободи слова чи журналістської діяльності, інформує агенція AP.

Суд визнав двох репортерів Reuters винними у незаконному заволодінні секретними державними документами і засудив їх до 7 років ув'язнення. Аун Сан Су Чжі заявила, що засуджені можуть подати апеляції. За словами політикині, усі слухання були публічними і будь-хто, незадоволений вироком, може його оскаржити.

Журналісти Reuters, громадяни М'янми 32-річний Ва Лон та 28-річний К'яв Сое Оо, були заарештовані у грудні минулого року у місті Янгон у М'янмі. Обидва репортери проводили журналістське розслідування вбивства десяти представників етнічної мусульманської групи рохінджа в штаті Ракхайн на заході М'янми. Справа проти журналістів викликала великий резонанс у світі та критику на адресу влади М'янми через наступ на свободу слова.

Рішення суду засудили в Організації Об'єднаних Націй. Офіційний представник ООН у М'янмі Кнут Остбі у своїй заяві заявив, що організація неодноразово закликала владу М'янми поважати право журналістів на свободу висловлювань. Головний редактор агенції Reuters Стівен Адлер заявив, що ув'язнення журналістів без жодних доказів скоєння злочину свідчить про "великий крок назад у перетворенні М'янми на демократію".

Віце-президент США Майк Пенс закликав М'янму до негайного звільнення журналістів. "Ва Лон та К'яв Сое Оо мають бути нагороджені, а не заарештовані за свою роботу з викриття порушень прав людини і масових вбивств", - наголосив Пенс.

Аун Сан Су Чжі нагородили Нобелівською премією миру у 1991 році. У політикині, котра неодноразово наражалася на критику через дії її уряду щодо етнічної меншини рохінджа, навіть вимагали відібрати почесну премію. Однак у Нобелівському комітеті виключили будь-яку можливість позбавити Аун Сан Су Чжі її звання. Згідно з заявою керівництва комітету, премія вручається за вчинки та досягнення, зроблені на час вручення винагороди. Тож усі дії, вчинені після цього, не мають жодного стосунку до премії, пояснили в Нобелівському комітеті.