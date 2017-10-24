Ларс Айдінґер - німецький актор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ларс Айдінґер".

Німецький актор Ларс Айдінґер спочатку зробив собі ім'я не сцені берлінського театру "Berliner Schaubühne". Згодом він почав зніматися в кіно. Як кіноактор він став відомий, знявшись у стрічці німецької режисерки Марен Аде "Пристрасть не знає перешкод" ("Alle andere"). У фільмі "Матильда" російського режисера Олексія Учителя, навколо якого в Росії розгорнулись суперечки, Ларс Айдінґер зіграв російського імператора Миколу II. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.