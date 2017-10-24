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Ларс Айдінґер

Ларс Айдінґер - німецький актор. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ларс Айдінґер".

Німецький актор Ларс Айдінґер спочатку зробив собі ім'я не сцені берлінського театру "Berliner Schaubühne". Згодом він почав зніматися в кіно. Як кіноактор він став відомий, знявшись у стрічці німецької режисерки Марен Аде "Пристрасть не знає перешкод" ("Alle andere"). У фільмі "Матильда" російського режисера Олексія Учителя, навколо якого в Росії розгорнулись суперечки, Ларс Айдінґер зіграв російського імператора Миколу II. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Скандальна Матильда: багато галасу, а фільм розчарував

Скандальна "Матильда": багато галасу, а фільм розчарував 24.10.2017

Ще до прем'єри фільм Олексія Учителя "Матильда" став у Росії скандальним. Опоненти закидали стрічці богохульство, навіть не переглянувши її, та закликали заборонити прокат. Оглядач DW про свої враження.

Прем'єра скандальної "Матильди" про "слабкого" царя у Росії (24.10.2017) 24.10.2017

У Санкт-Петербурзі відбулась прем'єра скандального фільму "Матильда". Через погрози головний актор німець Ларс Айдінґер не приїхав на показ. Як повідомили DW у Держкіно, до них ще не зверталися за дозволом на прокат цієї кінострічки в Україні.

Скандал навколо Матильди в Росії: коханка Миколи Другого й православні активісти

Скандал навколо "Матильди" в Росії: коханка Миколи Другого й православні активісти 10.02.2017

Фільм про життя Миколи Другого може опинитися під забороною в Росії. DW дізналася думку обох сторін конфлікту навколо "Матильди".
Суд над офіцером Бундесверу - експеримент на німецькому ТБ

Суд над офіцером Бундесверу - експеримент на німецькому ТБ 20.10.2016

70 тисяч людей врятуються, але 164 через це загинуть. Так вирішив майор Ларс Кох. Винен чи ні? "Ні", - проголосувала більшість глядачів драми "Терор - ваш вирок", продемонстрованої на німецькому телебаченні.
Непідкупні - склад журі Берлінале

Непідкупні - склад журі "Берлінале" 12.02.2016

18 стрічок змагаються в головному конкурсі "Берлінале" за Золотого та Срібних Ведмедів. Фільми оцінюватиме високоповажне журі. Хто ж ці жінки та чоловіки, які вручатимуть "ведмедів" цього року?