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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ларрі Пейдж". Ларрі Пейдж - американський програміст і підприємець.
Американський програміст та підприємець Ларрі Пейдж разом із Сергієм Бріном розробив пошукову систему. Згодом вони спільно створили компанію Google. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.