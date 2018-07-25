На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лаос".

Лаос - країна в Південно-Східній Азії. Повна назва - Лаоська Народно-Демократична Республіка. Столиця - місто В'єнтьян. Лаос вважається соціалістичною республікою. Кількість населення становить близько семи мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.