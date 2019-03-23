Лайнер Viking Sky відбуксирували до норвезького порту

Норвезький круїзний лайнер Viking Sky, котрий напередодні зазнав аварії під час шторму поблизу західного узбережжя Норвегії, відбуксирували в порт. У неділю, 24 березня, рятувальники призупинили евакуацію пасажирів та членів екіпажу з корабля для того, щоб відбуксировувати лайнер до норвезького порту Молде. За даними рятувальників, станом на другу половину дня з корабля за допомогою гелікоптерів було врятовано 479 пасажирів, передає агенція новин dpa. Під час буксирування лайнера на його борту перебувало близько 900 осіб.

Раніше повідомлялося, що кожен гелікоптер, за допомогою якого проводили евакуацію, міг вмістити лише близько 15 осіб, що затримувало процес доставки пасажирів і екіпажу на суходіл. Так само перед цим екіпаж Viking Sky спромігся знову запустити три з чотирьох двигунів, однак лайнер все ще потребував допомоги, щоб дістатися до порту.

На борту судна загалом перебували 1373 особи - 915 пасажирів і 458 членів екіпажу. Більшість пасажирів - громадяни Великобританії та США. Під час інциденту 20 осіб отримали травми, але обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 23 березня у судна Viking Sky вийшов з ладу двигун, і воно змушене було заякоритися на відстані приблизно двох кілометрів від норвезького узбережжя. Невдовзі після сигналу про допомогу до корабля відправили рятувальників.

Судно Viking Sky спустили на воду 2017 року. Цей круїзний лайнер належить компанії Viking Ocean Cruises, що входить до групи компаній Viking Cruises. Повідомляється, що до моменту аварії лайнер перебував у експлуатації два роки. Судно виконувало рейс між норвезькими містами Тромсе і Ставангер.