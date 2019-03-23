 Лайнер Viking Sky відбуксирували до норвезького порту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2019

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Новини

Лайнер Viking Sky відбуксирували до норвезького порту

Круїзний лайнер Viking Sky відбуксирували у порт Молде. Перед цим рятувальники доставили гелікоптерами на узбережжя вже 479 пасажирів та членів екіпажу судна, 20 осіб під час аварії постраждали.

Viking Sky

Лайнер Viking Sky

Норвезький круїзний лайнер Viking Sky, котрий напередодні зазнав аварії під час шторму поблизу західного узбережжя Норвегії, відбуксирували в порт. У неділю, 24 березня, рятувальники призупинили евакуацію пасажирів та членів екіпажу з корабля для того, щоб відбуксировувати лайнер до норвезького порту Молде. За даними рятувальників, станом на другу половину дня з корабля за допомогою гелікоптерів було врятовано 479 пасажирів, передає агенція новин dpa. Під час буксирування лайнера на його борту перебувало близько 900 осіб. 

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Пасажирів та членів екіпажу норвезького судна доправляють на суходіл гелікоптерами. Сам аварійний лайнер готуються відбуксирувати у порт. (24.03.2019)

У круїзного лайнера вийшов з ладу двигун, і він змушений був заякоритися на відстані кількох кілометрів від норвезького узбережжя. Пасажирів гелікоптерами евакуюють на суходіл. (23.03.2019)

Загалом на борту судна Viking Sky перебуває 1373 особи. В евакуації людей з лайнера, що заякорився у кількох кілометрах від норвезького узбережжя, задіяні гелікоптери і рятувальні судна. (24.03.2019)

Раніше повідомлялося, що кожен гелікоптер, за допомогою якого проводили евакуацію, міг вмістити лише близько 15 осіб, що затримувало процес доставки пасажирів і екіпажу на суходіл. Так само перед цим екіпаж Viking Sky спромігся знову запустити три з чотирьох двигунів, однак лайнер все ще потребував допомоги, щоб дістатися до порту.

На борту судна загалом перебували 1373 особи - 915 пасажирів і 458 членів екіпажу. Більшість пасажирів - громадяни Великобританії та США. Під час інциденту 20 осіб отримали травми, але обійшлося без жертв. 

Нагадаємо, 23 березня у судна Viking Sky вийшов з ладу двигун, і воно змушене було заякоритися на відстані приблизно двох кілометрів від норвезького узбережжя. Невдовзі після сигналу про допомогу до корабля відправили рятувальників.

Судно Viking Sky спустили на воду 2017 року. Цей круїзний лайнер належить компанії Viking Ocean Cruises, що входить до групи компаній Viking Cruises. Повідомляється, що до моменту аварії лайнер перебував у експлуатації два роки. Судно виконувало рейс між норвезькими містами Тромсе і Ставангер.

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У круїзного лайнера вийшов з ладу двигун, і він змушений був заякоритися на відстані кількох кілометрів від норвезького узбережжя. Пасажирів гелікоптерами евакуюють на суходіл.

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