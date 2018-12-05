Лавров: доля українських моряків вирішиться після суду

Подальша доля українських моряків, затриманих російськими спецпризначенцями у Керченській протоці, вирішуватиметься після завершення суду, повідомив на прес-конференції в Мілані в п'ятницю, 7 грудня, глава МЗС Росії Сергій Лавров.

"Вони наразі перебувають під слідством, їх відвідує наш уповноважений із прав людини, до них забезпечується консульський доступ, вони почувають себе непогано. Здоров'ю їхньому нічого не загрожує", - цитує слова російського міністра агенція "Інтерфакс".

Щодо питання, коли російська сторона звільнить українських моряків, очільник російського МЗС заявив, що "якісь конкретні кроки" можна буде зробити лише, коли завершиться судовий процес. "Щойно суд завершиться, у нас є різні можливості відповідно до російського законодавства, тоді вже можна говорити про те, як їхню долю полегшити", - заявив Лавров. За його словами, українські моряки "порушили міжнародне право та російські закони" і незаконно "вторглися до територіальних вод" РФ.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. 27-28 листопада суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків з українських військових суден. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені.