Перейменування Кіровограда: у пошуках компромісу

У ході декомунізації Верховна Рада має перейменувати ще майже 800 населених пунктів, у тому числі й Кіровоград. У цьому місті щодо зміни його назви тривають чи не найзапекліші в країні дебати.