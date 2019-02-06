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Конституційний суд України вирішив, що зміна назви Кіровоградської області на Кропивницьку відповідає основному закону.
Український парламент перейменував останній обласний центр, чию назву досі не було змінено за Законом про декомунізацію.
Профільний комітет українського парламенту рекомендує перейменувати обласний центр Кіровоград на Кропивницький у рамках виконання закону щодо декомунізації.
Україна загалом прискореними темпами звільняється від символів тоталітарного минулого. Щоправда цей процес відбувається досить нерівномірно. Інколи трапляються й курйози.
У ході декомунізації Верховна Рада має перейменувати ще майже 800 населених пунктів, у тому числі й Кіровоград. У цьому місті щодо зміни його назви тривають чи не найзапекліші в країні дебати.
Артемівськ став Бахмутом, Дзержинськ - Торецьком. Однак Дніпропетровська й Кіровограда, щодо перейменування яких точились найгостріші дискусії, в ухваленій Верховною Радою постанові немає.
Незабаром на карті України з'явиться чимало нових назв. За підрахунками експертів, процес перейменування торкнеться кілька сотень населених пунктів. Інколи підбирати іншу назву нелегко. Приклад - Кіровоград.
Прихильники Євромайдану в Одесі попрямували до будівлі Одеської обласної державної адміністрації. У Дніпропетровську демонстрантів поливають водою.
Кілька тисяч людей штурмують будівлю Запорізької облдержадміністрації. За приблизними оцінками біля будівлі зараз близько шести тисяч осіб. Є інформація про поранених.
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