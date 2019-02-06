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Кіровоград

КСУ: Законопроект про перейменування Кіровоградської області відповідає Конституції

КСУ: Законопроект про перейменування Кіровоградської області відповідає Конституції 06.02.2019

Конституційний суд України вирішив, що зміна назви Кіровоградської області на Кропивницьку відповідає основному закону.
Кіровоград перейменували на Кропивницький

Кіровоград перейменували на Кропивницький 14.07.2016

Український парламент перейменував останній обласний центр, чию назву досі не було змінено за Законом про декомунізацію.
Комітет Ради рекомендує перейменувати Кіровоград на Кропивницький

Комітет Ради рекомендує перейменувати Кіровоград на Кропивницький 31.03.2016

Профільний комітет українського парламенту рекомендує перейменувати обласний центр Кіровоград на Кропивницький у рамках виконання закону щодо декомунізації.
Декомунізація в Україні: чемпіони, аутсайдери та курйози

Декомунізація в Україні: чемпіони, аутсайдери та курйози 25.02.2016

Україна загалом прискореними темпами звільняється від символів тоталітарного минулого. Щоправда цей процес відбувається досить нерівномірно. Інколи трапляються й курйози.
Перейменування Кіровограда: у пошуках компромісу

Перейменування Кіровограда: у пошуках компромісу 24.02.2016

У ході декомунізації Верховна Рада має перейменувати ще майже 800 населених пунктів, у тому числі й Кіровоград. У цьому місті щодо зміни його назви тривають чи не найзапекліші в країні дебати.
Декомунізація: Верховна Рада перейменувала більше 170 населених пунктів

Декомунізація: Верховна Рада перейменувала більше 170 населених пунктів 04.02.2016

Артемівськ став Бахмутом, Дзержинськ - Торецьком. Однак Дніпропетровська й Кіровограда, щодо перейменування яких точились найгостріші дискусії, в ухваленій Верховною Радою постанові немає.
Як називатиметься Кіровоград: між Єлисаветградом та Інгульськом

Як називатиметься Кіровоград: між Єлисаветградом та Інгульськом 15.06.2015

Незабаром на карті України з'явиться чимало нових назв. За підрахунками експертів, процес перейменування торкнеться кілька сотень населених пунктів. Інколи підбирати іншу назву нелегко. Приклад - Кіровоград.
Географія протестів розширюється: Одеса, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кіровоград

Географія протестів розширюється: Одеса, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кіровоград 26.01.2014

Прихильники Євромайдану в Одесі попрямували до будівлі Одеської обласної державної адміністрації. У Дніпропетровську демонстрантів поливають водою.
Мітингувальники взяли в облогу Запорізьку облдержадміністрацію

Мітингувальники взяли в облогу Запорізьку облдержадміністрацію 26.01.2014

Кілька тисяч людей штурмують будівлю Запорізької облдержадміністрації. За приблизними оцінками біля будівлі зараз близько шести тисяч осіб. Є інформація про поранених.

Кіровоград готується до повторних виборів мера 19.09.2006

Кіровоград може лишитися без мера 30.03.2006