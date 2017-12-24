Іракський регіон Кіркук голосуватиме за незалежність Курдистану

До майбутнього голосування за незалежність Курдистану від Іраку приєднався регіон Кіркук, де проживають також араби та туркмени. Референдум, проти якого виступає влада та сусідні країни, заплановано на 25 вересня.