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Кіркук - місто на півночі Іраку.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кіркук". Кіркук є шостим за величиною містом в Іраку. Кількість населення становить майже мільйон осіб. Кіркук вважається центром іракської нафтовидобувної галузі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.