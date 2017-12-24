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Кіркук

Кіркук - місто на півночі Іраку.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кіркук". Кіркук є шостим за величиною містом в Іраку. Кількість населення становить майже мільйон осіб. Кіркук вважається центром іракської нафтовидобувної галузі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ірак оголосив конкурс на спорудження нового нафтопроводу

Ірак оголосив конкурс на спорудження нового нафтопроводу 24.12.2017

Іракські та міжнародні компанії мають місяць для подачі заявок на участь у спорудженні нафтопроводу з провінції Кіркук до Туреччини.
Ірак відновить нафтопровід з Кіркука до Туреччини

Ірак відновить нафтопровід з Кіркука до Туреччини 26.11.2017

Ірак планує замінити частину нафтопроводу, яким транспортують нафту з провінції Кіркук до Туреччини. Окрім того, Багдад планує запросити іноземні енергетичні компанії для розробки родовищ нафти й газу.
Десятки людей штурмували парламент Іракського Курдистану

Десятки людей штурмували парламент Іракського Курдистану 29.10.2017

Демонстранти назвалися бійцями курдських загонів пешмерга. В будівлі було чути постріли. Штурм почався після того, як парламент підтримав відставку лідера Курдистану Масуда Барзані.
Влада Іраку відкинула пропозицію курдів щодо мирного діалогу

Влада Іраку відкинула пропозицію курдів щодо мирного діалогу 26.10.2017

За словами прем'єр-міністра Іраку Хайдера аль-Абаді, іракська влада не прийме від курдів жодних пропозицій, крім скасування референдуму та дотримання конституції.
Іракські війська розпочали наступ на останні позиції ІД в країні

Іракські війська розпочали наступ на останні позиції ІД в країні 26.10.2017

Іракська армія розпочала наступ на останні підконтрольні бойовикам ІД райони на заході країні. Військову операцію проводять поблизу кордону із Сирією. 
Іракський Курдистан запропонував уряду в Багдаді припинити бойові дії

Іракський Курдистан запропонував уряду в Багдаді припинити бойові дії 25.10.2017

Уряд Іракського Курдистану запропонував Багдаду перейти до діалогу, заявивши про готовність поки не втілювати результати референдуму про незалежність регіону.
Іракські війська завершили операцію проти курдських загонів

Іракські війська завершили операцію проти курдських загонів 18.10.2017

Іракські війська завершили операцію проти курдських загонів, які відступили до Іракського Курдистану. Вони контролювали низку територій за межами автономного регіону з 2014 року.

Іракська армія витісняє курдські сили з Кіркука

Іракська армія витісняє курдські сили з Кіркука 16.10.2017

Урядові війська практично повністю витіснили з Кіркука загони курдів. Іракський уряд планує вже невдовзі відновити роботу нафтопереробних підприємств, які раніше призупинили роботу.
Іракські та курдські сили ведуть бої в у нафтовій провінції Кіркук

Іракські та курдські сили ведуть бої в у нафтовій провінції Кіркук 16.10.2017

Між Багдадом та курдами в Іраку знову загострення. Ідеться про бої між бійцями пешмерга та іракськими силами у Кіркуку.

Німеччина та курдський референдум: Не за Ірак, не за курдів

Німеччина та курдський референдум: "Не за Ірак, не за курдів" 27.09.2017

У суперечці довкола незалежності курдів ФРН підтримує цілісність Іраку. Але німецька зброя йде на підтримку курдських загонів пешмерга: для боротьби з ІД, але імовірно і для протидії Багдаду.
Іракський регіон Кіркук голосуватиме за незалежність Курдистану

Іракський регіон Кіркук голосуватиме за незалежність Курдистану 29.08.2017

До майбутнього голосування за незалежність Курдистану від Іраку приєднався регіон Кіркук, де проживають також араби та туркмени. Референдум, проти якого виступає влада та сусідні країни, заплановано на 25 вересня.
Іракські курди планують провести референдум про незалежність у вересні

Іракські курди планують провести референдум про незалежність у вересні 07.06.2017

Референдум має пройти у низці провінцій на півночі Іраку. Курди просять центрвиборчком до листопада провести вибори регіонального парламенту і президента.
Бойовики ІД атакували військову базу на півночі Іраку

Бойовики ІД атакували військову базу на півночі Іраку 07.05.2017

Розташовану в північноіракській провінції Кіркук військову базу атакували бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава". На базі перебувають американські військові радники.

Жертвами нападу ІД на Кіркук стали 46 осіб

Жертвами нападу ІД на Кіркук стали 46 осіб 22.10.2016

Унаслідок нападів бойовиків "Ісламської держави" в іракському місті Кіркуку стали 46 осіб, ще 133 - отримали поранення. Поліція заявляє також про вбивство 48-ми ісламістів.
Напади ісламістів на півночі Іраку: десятки загиблих

Напади ісламістів на півночі Іраку: десятки загиблих 21.10.2016

Напад терористів-смертників на електростанцію на півночі Іраку забрав життя щонайменше 16 осіб. Бойовики здійснили також кілька атак у місті Кіркуку, відповідальність за які взяла не себе "Ісламська держава".
Бойовики ІД захопили в полон три тисячі переселенців в Іраку - ООН

Бойовики ІД захопили в полон три тисячі переселенців в Іраку - ООН 05.08.2016

Біженці намагались врятуватись втечею до міста Кіркук, проте були захоплені у полон терористами "Ісламської держави", йдеться у звіті Агентства Організації Об'єднаних Націй з питань біженців.
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