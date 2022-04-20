Кінофестивалі

Між війною та бойкотом: як проходить німецький кінофестиваль goEast-2022

Німецький фестиваль східноєвропейського кіно проходить з 19 по 25 квітня у Вісбадені. Цього року його основна тема - "Між війною та культурним бойкотом". Частину російських фільмів зняли з програми.