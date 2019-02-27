Кім Чен Ин прибуде до Росії на зустріч із Путіним

Президент Росії Володимир Путін запросив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина відвідати Росію у другій половині квітня, повідомили у Кремлі.
"На запрошення Володимира Путіна голова Держради КНДР Кім Чен Ин відвідає РФ із візитом у другій половині квітня", - зазначається в повідомленні, опублікованому в четвер, 18 квітня, на офіційному сайті президента Росії. Південнокорейська новинна агенція Yonhap із посиланням на свої джерела повідомила, що Кім Чен Ин може попрямувати до Росії на власному броньованому потязі. У Yonhap зазначають, що зустріч Путіна і Ина відбудеться у Владивостоці, така ж інформація з'явилася і в російських ЗМІ, інформує "Інтерфакс". Імовірно, лідери РФ і КНДР зустрінуться перед вильотом Путіна до Китаю на саміт "Один пояс - один шлях", який відбудеться 26-27 квітня в Пекіні.
Також 18 квітня поінформоване джерело повідомило агентству "Інтерфакс-Далекий Схід", що глава адміністрації північнокорейського лідера Кім Чхан Сон був помічений у російському Владивостоці, імовірно, для організації можливої зустрічі лідерів КНДР та Росії. Повідомляється, що Кім Чхан Сон відвідував Сінгапур і Ханой напередодні проведення в цих містах самітів лідерів КНДР і США.
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