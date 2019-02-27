 Кім Чен Ин прибуде до Росії на зустріч із Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2019

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Новини

Кім Чен Ин прибуде до Росії на зустріч із Путіним

Президент Росії Володимир Путін запросив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина відвідати Росію у другій половині квітня, повідомили у Кремлі.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (фото з архіву)

Кім Чен Ин (на фото) збирається завітати до Володимира Путіна

"На запрошення Володимира Путіна голова Держради КНДР Кім Чен Ин відвідає РФ із візитом у другій половині квітня", - зазначається в повідомленні, опублікованому в четвер, 18 квітня, на офіційному сайті президента Росії. Південнокорейська новинна агенція Yonhap із посиланням на свої джерела повідомила, що Кім Чен Ин може попрямувати до Росії на власному броньованому потязі. У Yonhap зазначають, що зустріч Путіна і Ина відбудеться у Владивостоці, така ж інформація з'явилася і в російських ЗМІ, інформує "Інтерфакс". Імовірно, лідери РФ і КНДР зустрінуться перед вильотом Путіна до Китаю на саміт "Один пояс - один шлях", який відбудеться 26-27 квітня в Пекіні.

Також 18 квітня поінформоване джерело повідомило агентству "Інтерфакс-Далекий Схід", що глава адміністрації північнокорейського лідера Кім Чхан Сон був помічений у російському Владивостоці, імовірно, для організації можливої ​​зустрічі лідерів КНДР та Росії. Повідомляється, що Кім Чхан Сон відвідував Сінгапур і Ханой напередодні проведення в цих містах самітів лідерів КНДР і США.

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