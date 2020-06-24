Кім Чен Ин вибачився перед Сеулом за вбивство південнокорейця

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вибачився перед Південною Кореєю за вбивство її громадянина військовими КНДР, скоєне на початку цього тижня. Про це у п'ятницю, 25 вересня, заявили в адміністрації президента Південної Кореї, повідомляє місцева агенція новин Yonhap.
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Як йдеться у повідомленні, Пхеньян надіслав до Сеула листа. У ньому переказані слова Кім Чен Ина, який "дуже шкодує" про те, що так сильно "розчарував" президента Мун Чже Іна та інших південнокорейців цим інцидентом.
У Пхеньяні зазначили, що керівництво вважає цей випадок таким, який не мав би статися, тому військовим доручили створити систему реєстрації всього процесу діяльності із убезпечення морського кордону, аби уникнути у майбутньому "незначних помилок або великих непорозуміннь".
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Напередодні у Південній Кореї заявили, що північнокорейські прикордонники на початку тижня застрілили в морі співробітника міністерства рибного господарства країни.
У листі Пхеньян виклав свою версію подій. За нею, прикордонники виявили 47-річного чоловіка у водах КНДР, допитали на відстані та при спробі наблизитися до плавзасобу, на якому той перебував, здійснили кілька пострілів холостими набоями. Після цього вони побачили, що чоловік намагається утікти, та здійснили понад десять пострілів з відстані 40-50 метрів. Пхеньян заперечує, що прикордонники спалили тіло загиблого в рамках заходів із боротьби з коронавірусом в КНДР. У Пхеньяні стверджують, що спалено було лише плавзасіб.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Одна з найбільших армій у світі
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
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Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.
Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський