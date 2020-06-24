 Кім Чен Ин вибачився перед Сеулом за вбивство південнокорейця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кім Чен Ин вибачився перед Сеулом за вбивство південнокорейця

Розстріл військовими Північної Кореї південнокорейця, виявленого у водах КНДР, викликав чергове загострення у відносинах між Пхеньяном і Сеулом.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вибачився перед Південною Кореєю за вбивство її громадянина військовими КНДР, скоєне на початку цього тижня. Про це у п'ятницю, 25 вересня, заявили в адміністрації президента Південної Кореї, повідомляє місцева агенція новин Yonhap.

Читайте також: КНДР заявила про першу підозру на COVID-19 у країні

Як йдеться у повідомленні, Пхеньян надіслав до Сеула листа. У ньому переказані слова Кім Чен Ина, який "дуже шкодує" про те, що так сильно "розчарував" президента Мун Чже Іна та інших південнокорейців цим інцидентом.

У Пхеньяні зазначили, що керівництво вважає цей випадок таким, який не мав би статися, тому військовим доручили створити систему реєстрації всього процесу діяльності із убезпечення морського кордону, аби уникнути у майбутньому "незначних помилок або великих непорозуміннь".

Читайте також: Експерти ООН: КНДР могла досягти успіхів у розробці компактних ядерних зарядів

Напередодні у Південній Кореї заявили, що північнокорейські прикордонники на початку тижня застрілили в морі співробітника міністерства рибного господарства країни.

У листі Пхеньян виклав свою версію подій. За нею, прикордонники виявили 47-річного чоловіка у водах КНДР, допитали на відстані та при спробі наблизитися до плавзасобу, на якому той перебував, здійснили кілька пострілів холостими набоями. Після цього вони побачили, що чоловік намагається утікти, та здійснили понад десять пострілів з відстані 40-50 метрів. Пхеньян заперечує, що прикордонники спалили тіло загиблого в рамках заходів із боротьби з коронавірусом в КНДР. У Пхеньяні стверджують, що спалено було лише плавзасіб.

  • Військовий парад у КНДР

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Одна з найбільших армій у світі

    Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.

  • Кім Чен Ин на нараді з військовими

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Сучасні озброєння

    За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.

  • Військовий парад у столиці КНДР Пхеньяні

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Військовий парад

    Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.

  • Ракета Хвасон-14

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    МБР "Хвасон-14"

    На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".

  • Кім Чен Ин в оточенні корейський ядерників

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Випробування ядерної зброї будуть продовжені

    Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.

  • Карта з даними польоту північнокорейської ракети

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    Загроза світу

    З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.

  • Корабель ВМС США Carl Vinson

    Наскільки сильною є армія Північної Кореї?

    "Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?

    Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.

    Автор: Вадим Шаталін, Максим Сидоржевський


 

Також за темою

Nordkorea Kim Jong Un

Кім Чен Ин і військові КНДР передумали завдавати удару по Південній Кореї 24.06.2020

На зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з військовим керівництвом країни було вирішено відкласти початок військових дій проти Південної Кореї, повідомили в Пхеньяні.

Vietnam Hanoi | Treffen Kim Jong-Un und Donald Trump

Північна Корея не бачить необхідності в нових переговорах зі США 04.07.2020

Вашингтон використовує діалог з Пхеньяном як засіб для вирішення внутрішньої політичної кризи, заявили в МЗС КНДР. Раніше до нових переговорів Трампа і Кіма закликав президент Південної Кореї.

Nordkorea 2017 | Militärparade in Pjöngjang

Експерти ООН: КНДР могла досягти успіхів у розробці компактних ядерних зарядів 04.08.2020

У доповіді ООН міститься інформація про те, що Північна Корея продовжує атомну програму і досягла певних успіхів. Вона вже може володіти боєголовками з ядерним зарядом.

Реклама

Докладно

Ілюстрація до розслідування щодо файлів FinCEN на сайті групи журналістів-розслідувачів ICIJ

Файли FinCEN: чи мають санкції сенс?

Файли FinCEN демонструють - сумнівні схеми і допомога банків дозволяють обходити міжнародні санкції.  

default

Замість перекуру - додаткова відпустка

Ресторатор надає своїм працівникам-некурцям додаткові п'ять днів відпустки. Чи є це дискримінацією працівників-курців?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  