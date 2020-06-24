Кім Чен Ин вибачився перед Сеулом за вбивство південнокорейця

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вибачився перед Південною Кореєю за вбивство її громадянина військовими КНДР, скоєне на початку цього тижня. Про це у п'ятницю, 25 вересня, заявили в адміністрації президента Південної Кореї, повідомляє місцева агенція новин Yonhap.

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Як йдеться у повідомленні, Пхеньян надіслав до Сеула листа. У ньому переказані слова Кім Чен Ина, який "дуже шкодує" про те, що так сильно "розчарував" президента Мун Чже Іна та інших південнокорейців цим інцидентом.

У Пхеньяні зазначили, що керівництво вважає цей випадок таким, який не мав би статися, тому військовим доручили створити систему реєстрації всього процесу діяльності із убезпечення морського кордону, аби уникнути у майбутньому "незначних помилок або великих непорозуміннь".

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Напередодні у Південній Кореї заявили, що північнокорейські прикордонники на початку тижня застрілили в морі співробітника міністерства рибного господарства країни.

У листі Пхеньян виклав свою версію подій. За нею, прикордонники виявили 47-річного чоловіка у водах КНДР, допитали на відстані та при спробі наблизитися до плавзасобу, на якому той перебував, здійснили кілька пострілів холостими набоями. Після цього вони побачили, що чоловік намагається утікти, та здійснили понад десять пострілів з відстані 40-50 метрів. Пхеньян заперечує, що прикордонники спалили тіло загиблого в рамках заходів із боротьби з коронавірусом в КНДР. У Пхеньяні стверджують, що спалено було лише плавзасіб.