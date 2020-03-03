Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 1112 осіб

Станом на ранок понеділка, 9 березня, у Німеччині офіційно підтвердили 1112 випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє Інститут імені Роберта Коха (RKI).

Найбільша кількість інфікувань припадає на федеральну землю Північний Рейн-Вестфалія. Всього там офіційно зареєстрували 484 інфікованих, більше 290 з них проживають у районі Гайнсберг. У Баварії підтвердили 256 інфікувань, у Баден-Вюртемберзі - 199, а в Берліні - 40.

Єдиною землею, де, за останніми даними, немає хворих, інфікованих коронавірусом, залишається Саксонія-Ангальт.

Як повідомлялося, напередодні 60-річний громадянин ФРН помер від коронавірусу у Єгипті. Через поширення хвороби міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) рекомендує відмовитися від проведення у країні заходів, в яких беруть участь понад тисяча осіб.

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