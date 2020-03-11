Кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона осіб - ВООЗ

У ВООЗ глибоко стурбовані через швидке поширення коронавірусу в світі. За словами директора організації, за кілька днів загальна кількість випадків коронавірусу на планеті досягне мільйона.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) висловлює глибоку занепокоєність через "швидку ескалацію та глобальне поширення" коронавірусу. Про це в середу, 1 квітня, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. За його словами, випадки інфікування вірусом встановлені в 205 країнах та територіях.
"За останні п'ять тижнів спостерігається майже експоненційне зростання кількості нових випадків, і кількість смертей за останній тиждень більш ніж подвоїлася", - цитує заяву очільника ВООЗ агенція Reuters. За його словами, протягом наступних кількох днів світ досягне "одного мільйона підтверджених випадків та 50 тисяч смертей" від коронавірусу.
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Нагадаємо, за останніми офіційними даними, загалом у світі підтверджено понад 900 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Найбільше інфікованих наразі в США - понад 200 тисяч людей.
В Італії кількість хворих на COVID-19 досягла позначки в понад 110 тисяч осіб, при цьому країна залишається лідером за кількістю летальних випадків - загалом від коронавірусу там померли більше 13 тисяч людей. Також швидкими темпами вірус поширюється в Іспанії - наразі там понад 102 тисячі інфікованих, з яких понад дев'ять тисяч померли.