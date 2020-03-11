 Кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона осіб - ВООЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

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Новини

Кількість інфікованих коронавірусом наближається до мільйона осіб - ВООЗ

У ВООЗ глибоко стурбовані через швидке поширення коронавірусу в світі. За словами директора організації, за кілька днів загальна кількість випадків коронавірусу на планеті досягне мільйона.

У Нью-Йорку вантажать тіло померлого від коронавірусу в рефрижератор

У Нью-Йорку вантажать тіло померлого від коронавірусу в рефрижератор

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) висловлює глибоку занепокоєність через "швидку ескалацію та глобальне поширення" коронавірусу. Про це в середу, 1 квітня, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус. За його словами, випадки інфікування вірусом встановлені в 205 країнах та територіях.

"За останні п'ять тижнів спостерігається майже експоненційне зростання кількості нових випадків, і кількість смертей за останній тиждень більш ніж подвоїлася", - цитує заяву очільника ВООЗ агенція Reuters. За його словами, протягом наступних кількох днів світ досягне "одного мільйона підтверджених випадків та 50 тисяч смертей" від коронавірусу.

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Нагадаємо, за останніми офіційними даними, загалом у світі підтверджено понад 900 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Найбільше інфікованих наразі в США - понад 200 тисяч людей.

В Італії кількість хворих на COVID-19 досягла позначки в понад 110 тисяч осіб, при цьому країна залишається лідером за кількістю летальних випадків - загалом від коронавірусу там померли більше 13 тисяч людей. Також швидкими темпами вірус поширюється в Іспанії - наразі там понад 102 тисячі інфікованих, з яких понад дев'ять тисяч померли.

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