Кількість померлих від коронавірусу у ФРН перевищила 200 осіб

У Німеччині кількість померлих від коронавірусної інфекції COVID-19 перевищила 200 осіб, повідомила ввечері у середу, 25 березня, агенція dpa з посиланням на офіційні дані федеральних земель. Ця цифра збігається з даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), який повідомив про 206 померлих у ФРН. Загалом на SARS-CoV-2 у країні станом на вечір середи інфікувалось понад 37 тисяч людей.

Найбільша кількість випадків зафіксована у землі Північний Рейн - Вестфалія - 9 700, за нею йде Баварія з майже 7 300 хворими та Баден-Вюртемберг з понад 7 200.

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Як повідомлялось, з 22 березня у Німеччині діють жорсткі обмежувальні заходи задля стримування поширення коронавірусу. Зокрема, скасовано усі масові заходи, заклади харчування працюють лише на доставку чи на винос, а жителям країни заборонено збиратися у громадських місцях групами більше, ніж двоє людей. Винятки передбачено лише для членів сімей та осіб, що проживають в одному помешканні.

У громадських місцях громадянам необхідно дотримуватися мінімальної відстані одне від одного у 1,5 метра, а краще два метри, закликала канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Втім, жителям країни дозволено виходити на вулицю, щоб здійснити покупки в магазинах, аптеках, відвідати лікаря, добратися до роботи, займатися спортом на відкритому повітрі тощо.

Для підтримки німецької економіки під час викликаної пандемією кризи німецький Бундестаг 25 березня схвалив антикризовий пакет на 750 мільярдів євро. Для допомоги невеликим фірмам та громадянам буде виділена допомога на 156 мільярдів євро, а великі підприємства зможуть отримати кредити - на це передбачені кошти на загальну суму в 600 мільярдів євро.