Кількість мільйонерів у світі скоротилася вперше за 10 років

У світі скорочується кількість багатіїв та їхні статки. Як свідчать дані звіту World Wealth Report 2019, який був представлений у понеділок, 8 липня, консалтинговою компанією Capgemini, у 2018 році сукупний розмір статків усіх доларових мільйонерів у світі скоротився вперше за останні сім років. Таким чином вони зменшились майже на три відсотки у порівнянні з 2017 роком - до 68,1 трильйона доларів. При цьому найбільше постраждали найбагатші люди, які володіють понад 30 мільярдами доларів - їхні статки скоротились приблизно на шість відсотків.

Водночас вперше з 2008 року зменшилась і кількість мільйонерів. У 2018 році у світі нараховувалось 18 мільйонів осіб зі статками у понад один мільйон доларів, що на 0,3 відсотка менше, ніж роком раніше. Capgemini вважає, що причинами цієї тенденції є міжнародні торговельні конфлікти, а також ризики нестабільності через вихід Великобританії з Євросоюзу та втратами на фондових біржах.

Найбільше мільйонерів мешкає у США, Японії, Німеччині та Китаї. Згідно зі звітом, в цих чотирьох країнах мешкають 61,2 відсотка найбагатших людей світу. У Німеччині кількість мільйонерів скоротилась до 1,35 мільйона осіб, що складає 1,1 відсотка населення країни.