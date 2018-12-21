 Кількість загиблих журналістів у 2018 році зросла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Кількість загиблих журналістів у 2018 році зросла

Кількість вбитих журналістів у світі зростає, повідомив Міжнародний союз журналістів (IFJ). Найнебезпечнішою країною для працівників медіа в 2018 році став Афганістан.

Терористичний акт у Кабулі

Терористичний акт у Кабулі, 30 квітня 2018 року

За даними Міжнародного союзу журналістів (IFJ), у 2018 році у світі були вбиті 94 журналісти. Це на дванадцять більше ніж у 2017-му, йдеться у звіті IFJ, опубікованому в понеділок, 31 грудня. У минулі три роки в світі спостерігалася тенденція до зменшення кількості вбитих працівників медіа.

DW.COM

Через професійну діяльність у 2018 році загинули щонаменше 80 журналістів по всьому світу, йдеться у звіті "Репортерів без кордонів". Найбільш небезпечним для представників ЗМІ виявився Афганістан. (18.12.2018)

Убитий саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, двоє ув'язнених журналістів Reuters, редакція американської газети й журналістка з Філіппін визнані "Людиною року" за версією американського журналу Time. (11.12.2018)

Найбільше журналістів і співробітників ЗМІ загинули, за даними організації, в Афганістані та Мексиці - відповідно 16 та 11. У Ємені за рік, що минає, під час виконання професійних завдань загинули дев'ятеро, у Сирії - восьмеро журналістів.

У Європі 2018 року були вбиті чотири журналісти - по одному у Франції, Болгарії, Туреччині та Словаччині. Загалом, за даними IFJ, з 1990 року в світі вбили 2500 журналістів, при цьому найбільше працівників медіа загинуло в Іраку (понад 300).

Нагадаємо, що міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" повідомляла раніше про загибель у 2018 році 82-х журналістів, зазначивши при цьому, що кількість загиблих у порівнянні з попереднім роком збільшилась.

Дивитись відео 03:25
Now live
03:25 хв

Боротьба з корупцією: журналісти Мальти продовжують справу вбитої колеги (02.02.2018)

Аудіо й відео до теми

Боротьба з корупцією: журналісти Мальти продовжують справу вбитої колеги (02.02.2018)  

Також за темою

Berlin Tag der Pressefreiheit

Коментар: Свободу слова необхідно надійно захищати 03.05.2018

До Всесвітнього дня свободи преси та 65-річчя Deutsche Welle генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) дає обіцянку.

New York City Trump erste PK als designierter Präsident (Ausschnitt)

Коментар: Трамп оголосив війну критичним ЗМІ 12.01.2017

Суттєвих відповідей від Дональда Трампа на його першій "прес-конференції" почути не вдалося. Натомість пролунали неконкретні обіцянки і, передусім, оголошення війни критичним мас-медіа, вважає Інес Поль.

Реклама

Докладно

Ukraine Jahrestag Erinnerung Massaker 1932 (picture alliance/ZUMAPRESS)

Рік важливих рішень та незавершеної війни для України

Про підсумки 2018-го та перспективи 2019 року - журналіст Сергій Руденко спеціально для DW. 

Руйнування в Сирії

Іран допомагатиме з відбудовою Сирії

В Тегерані підписано відповідну двосторонню угоду між Сирією та Іраном. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  