Кількість жертв тривалих злив у Японії наближається до 70

Спричинені тривалими рясними опадами повені забрали життя 69 людей на заході Японії. Про це в неділю, 8 липня, повідомили представники місцевої влади, передає інформагенція Reuters. Згідно з поширеними японською телерадіокомпанією NHK повідомленням, ще як мінімум 45 осіб вважаються зниклими безвісти. Крім того, близько 1850 людей заблоковано стихією, йдеться в повідомленні.

Рятувальники роблять все для того, щоб урятувати цих людей. До рятувальних операцій залучили 54 тисяч осіб, у тому числі армію та поліцію. Активно застосовується спецтехніка, зокрема гелікоптери. Стихія пошкодила сотні будинків, тисячі людей евакуйовано. Близько 2,3 мільйона жителів рекомендували евакуюватися з регіону. Вулиці міст затопило, є повідомлення про зсуви ґрунту. У регіоні на заході Японії, який найбільше потерпає від злив, розташовані такі міста, як Хіросіма та Курасікі. Дощі там тривають від 5 липня.

Нинішнє число загиблих у Японії внаслідок стихійного лиха стало найбільшим з 2014 року. Тоді спричинені зливами повені позбавили життя 77 осіб.