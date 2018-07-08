 Кількість жертв тривалих злив у Японії наближається до 70 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2018

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Новини

Кількість жертв тривалих злив у Японії наближається до 70

Унаслідок масивних опадів та спричинених ними повеней у західній частині Японії загинуло щонайменше 69 осіб. Місцева влада повідомляє про 45 зниклих безвісти.

Стихійне лихо в Японії

Число потерпілих від повеней в Японії зростає

Спричинені тривалими рясними опадами повені забрали життя 69 людей на заході Японії. Про це в неділю, 8 липня, повідомили представники місцевої влади, передає інформагенція Reuters. Згідно з поширеними японською телерадіокомпанією NHK повідомленням, ще як мінімум 45 осіб вважаються зниклими безвісти. Крім того, близько 1850 людей заблоковано стихією, йдеться в повідомленні.

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У Японії згадали хвилиною мовчання близько 18,5 тисячі жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1". Через сім років після трагедії десятки тисяч людей все ще не можуть повернутися додому. (11.03.2018)

Негода в Японії забрала життя, за різними даними, від 20 до 46 людей. У країні тривають сильні зливи. (07.07.2018)

Рятувальники роблять все для того, щоб урятувати цих людей. До рятувальних операцій залучили 54 тисяч осіб, у тому числі армію та поліцію. Активно застосовується спецтехніка, зокрема гелікоптери. Стихія пошкодила сотні будинків, тисячі людей евакуйовано. Близько 2,3 мільйона жителів рекомендували евакуюватися з регіону. Вулиці міст затопило, є повідомлення про зсуви ґрунту. У регіоні на заході Японії, який найбільше потерпає від злив, розташовані такі міста, як Хіросіма та Курасікі. Дощі там тривають від 5 липня.

Нинішнє число загиблих у Японії внаслідок стихійного лиха стало найбільшим з 2014 року. Тоді спричинені зливами повені позбавили життя 77 осіб.

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