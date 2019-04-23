 Кількість жертв терактів на Шрі-Ланці зросла до 359 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2019

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Новини

Кількість жертв терактів на Шрі-Ланці зросла до 359

Поліція заарештувала вже 60 підозрюваних у зв'язку з терактом. Не виключено, що кількість арештів може зрости до 100, кажуть у Коломбо.

Теракти на Шрі-Ланці

Наслідки теракту в одній з церков Коломбо

Число загиблих унаслідок серії терактів у трьох містах Шрі-Ланки зросло, за останніми даними поліції, до 359 осіб. Ще близько 500 потерпілих і досі перебувають у лікарнях. Про зростання кількості загиблих влада в Коломбо повідомила у середу, 24 квітня, передає агенція новин Reuters.

Тим часом кількість заарештованих підозрюваних у причетності до скоєння нападів зросла до 60. Такі дані озвучили в парламенті Шрі-Ланки. Не виключено, що число арештів може сягнути 100, наголосили в парламенті країни.

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Кількість загиблих внаслідок терактів на Шрі-Ланці сягнула щонайменше 207 осіб, з них 32 - іноземці. Правоохоронці повідомляють про перших затриманих за підозрою у причетності до нападів. (21.04.2019)

Скоєні на Шрі-Ланці криваві напади на церкви та готелі викликали осуд та співчуття світових релігійних і політичних лідерів. (21.04.2019)

За інформацією уряду, відповідальними за низку терактів в церквах та готелях, внаслідок яких загинули майже 300 осіб, є радикальні ісламісти з місцевого угруповання "Національний Таухід Джамаат". (22.04.2019)

Результати розслідувань терактів на Шрі-Ланці свідчать про те, що за атаками стояв намір ісламістів "помститися" за напади на мечеті в місті Крайстчерч у Новій Зеландії. Про свою відповідальність за напади заявила ІД. (23.04.2019)

Згідно з оновленими даними, напади на християнські церкви та готелі скоїли дев'ятеро терористів-смертників. Восьмеро з них вже ідентифікували. Серед нападників була одна жінка, повідомили в міністерстві оборони Шрі-Ланки.

Як повідомлялося, напередодні про свою відповідальність за теракти заявило й терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД). У заяві, поширеній через пропагандистське агентство ісламістів Amaq, ІД стверджує, що нападники були її "бійцями", які скоїли атаки на "громадян коаліції та християнську спільноту".

Під "громадянами коаліції" ісламісти мають на увазі громадян держав, які беруть участь у антитерористичній коаліції проти ІД. Згодом угруповання оприлюднило імена, а також фото і відео нападників.

Раніше уряд країни покладав відповідальність за скоєне на два місцевих ісламістських угруповання, одне з яких - "Національний Таухід Джамаат".

Досі угруповання "Національний Таухід Джамаат" залишалося майже невідомим. Наймасштабнішим злочином, який йому приписували доти, було пошкодження статуй Будди у одному з районів острова минулого грудня. Саме тому експерти припускали, що без міжнародної підтримки здійснити ці теракти "Національний Таухід Джамаат" не міг.

Нагадаємо, 21 квітня в кількох фешенебельних готелях і християнських церквах пролунала серія потужних вибухів. Це сталося саме тоді, коли в католицьких храмах відправляли богослужіння з нагоди Великодня. Більшість нападів скоїли терористи-смертники.

  • Наодинці з бідою

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Наодинці з бідою

    Острів Шрі-Ланка (у минулому - Цейлон) відпочивальники полюбляють за райські краєвиди та спокій. Однак цими днями Шрі-Ланка, назва якої перекладається зі санскриту як "благословенна земля", стала землею болю та відчаю після низки кривавих терактів. На цьому фото жінка оплакує своїх рідних біля церкви Святого Антонія у столиці країни Коломбо.

  • Їй було лише 13

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Їй було лише 13

    На цьому фото - одна із понад 300 жертв терористичних атак на Шрі-Ланці. Шаїні було лише 13 років. Більшість постраждалих у терактах - члени місцевої християнської меншини. Імена та особисті дані багатьох загиблих досі встановлюються. Влада країни у ході розслідування обставин нападів обмежила доступ до соціальних мереж.

  • Безмежна жалоба

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Безмежна жалоба

    Шаїні ще могла б жити і жити. На цьому фото - мати загиблої дівчини. Важко уявити собі, що зараз на серці у цієї матері. Життя її доньки обірвалося за мить, а її життя уже теж ніколи не буде таким, як раніше.

  • Самотній подорожній

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Самотній подорожній

    На жаль, Шаїні - не єдина неповнолітня жертва цих терактів. І на це вказують знайдені на місці подій численні дитячі іграшки, як на цьому фото, де видно оранжевого плюшевого віслюка. Його знайшли неподалік церкви Святого Себастьяна у Негомбо.

  • Сила вибухів

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Сила вибухів

    Усередині церкви Святого Себастьяна можна оцінити потужність вибухів, яких у неділю пролунало на Шрі-Ланці загалом вісім. Дах у храмі знесло, лавки розставлені хаотично. Тут більше не сховатися від вітру чи сонця, промені якого напряму світять на самотню фігуру Христа, яка стала свідком тутешньої трагедії.

  • Об'єднані горем

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Об'єднані горем

    Розпач та безпорадність з легкістю прочитуються на обличчях цих священників, що оцінюють масштаби біди у церкві Святого Антонія у Коломбо. Попередні дані розслідування вказують на відповідальних за теракти - це місцеві ісламістські угруповання. Слідство вважає, що теракти були помстою за нещодавній напад на мечеть у новозеландському Крайстчерчі.

  • Зламані життя

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Зламані життя

    Цій подружній парі було 58 і 59 років. Ще повні енергії та спраги до життя. Тепер їхнє спільне фото на домовині перед похороном нагадує про два життя, що передчасно обірвалися.

  • Жалоба та солідарність

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Жалоба та солідарність

    Траур вкрив не лише Шрі-Ланку. Багато іноземців втратили рідних у цих терактах. Акції солідарності відбулися у низці країн. На цьому фото - шкільні вчителі у сусідній Індії. Християнська меншина на Шрі-Ланці - приблизно 7 відсотків від 21-мільйонного населення острова. Більшість сповідує буддизм, а до мусульманської громади належить кожен десятий мешканець країни.

  • Зруйноване сімейне щастя

    Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

    Зруйноване сімейне щастя

    Серед загиблих 35 іноземців опинилися і троє з чотирьох дітей найбагатшої людини Данії Андерса Холх Повлсена (на фото із дружиною), які у момент вибуху перебували у популярному серед туристів фешенебельному готелі. За даними ЗМІ, всю родину - дружину, доньку і сина втратив у цьому ж теракті і турист з Великобританії, який сам вижив і дістав лише незначні поранення.

    Автор: Марко Мюллер, Дмитро Каневський


DW.COM

Жалоба, гнів та відчай на Шрі-Ланці

Принаймні 310 загиблих з 12 країн світу. Такими є останні дані щодо жертв серії кривавих терактів на Шрі-Ланці. У фокусі фотогалереї DW - людські долі, які за мить змінило горе. (23.04.2019)  

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