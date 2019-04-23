Кількість жертв терактів на Шрі-Ланці зросла до 359

Число загиблих унаслідок серії терактів у трьох містах Шрі-Ланки зросло, за останніми даними поліції, до 359 осіб. Ще близько 500 потерпілих і досі перебувають у лікарнях. Про зростання кількості загиблих влада в Коломбо повідомила у середу, 24 квітня, передає агенція новин Reuters.

Тим часом кількість заарештованих підозрюваних у причетності до скоєння нападів зросла до 60. Такі дані озвучили в парламенті Шрі-Ланки. Не виключено, що число арештів може сягнути 100, наголосили в парламенті країни.

Згідно з оновленими даними, напади на християнські церкви та готелі скоїли дев'ятеро терористів-смертників. Восьмеро з них вже ідентифікували. Серед нападників була одна жінка, повідомили в міністерстві оборони Шрі-Ланки.

Як повідомлялося, напередодні про свою відповідальність за теракти заявило й терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІД). У заяві, поширеній через пропагандистське агентство ісламістів Amaq, ІД стверджує, що нападники були її "бійцями", які скоїли атаки на "громадян коаліції та християнську спільноту".

Під "громадянами коаліції" ісламісти мають на увазі громадян держав, які беруть участь у антитерористичній коаліції проти ІД. Згодом угруповання оприлюднило імена, а також фото і відео нападників.

Раніше уряд країни покладав відповідальність за скоєне на два місцевих ісламістських угруповання, одне з яких - "Національний Таухід Джамаат".

Досі угруповання "Національний Таухід Джамаат" залишалося майже невідомим. Наймасштабнішим злочином, який йому приписували доти, було пошкодження статуй Будди у одному з районів острова минулого грудня. Саме тому експерти припускали, що без міжнародної підтримки здійснити ці теракти "Національний Таухід Джамаат" не міг.

Нагадаємо, 21 квітня в кількох фешенебельних готелях і християнських церквах пролунала серія потужних вибухів. Це сталося саме тоді, коли в католицьких храмах відправляли богослужіння з нагоди Великодня. Більшість нападів скоїли терористи-смертники.