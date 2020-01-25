 Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла до 31 особи - Ердоган | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2020

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Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла до 31 особи - Ердоган

Кількість загиблих у землетрусі на сході Туреччини зросла до 31 особи, заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Унаслідок землетрусу на сході Туреччини було зруйновано 76 будівель

Унаслідок землетрусу на сході Туреччини було зруйновано 76 будівель

Станом на ранок неділі, 26 січня, виявлено 31 загиблого внаслідок землетрусу, що стався два дні тому на сході Туреччини. Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

Також, за його словами, за ці два дні екстреним службам вдалося врятувати життя 45 осіб. При цьому, згідно з офіційними даними, рятувальники вважають, що ще 9 людей досі залишаються під завалами. Їхнє становище ускладнюється температурою повітря, яке вночі досягає від'ємних значень. Поранення внаслідок землетрусу дістали більше однієї тисячі осіб.

У своїй заяві Ердоган також пообіцяв швидко відновити зруйновані та пошкоджені внаслідок природної катастрофи будинки.

Потужний землетрус

Землетрус магнітудою 6,8, епіцентр якого знаходився в турецькій провінції Елязиг, стався близько дев'ятої години вечора в п'ятницю, 24 січня. Внаслідок землетрусу було зруйновано 76 будівель, 645 будинків були сильно пошкоджені.

Рятувальні служби продовжють пошук людей, постраждалих внаслідок землетрусу на сході Туреччини

Рятувальні служби продовжють пошук людей, постраждалих внаслідок землетрусу на сході Туреччини

При цьому було зафіксовано близько 600 так званих афтершоків - менших за потужністю поштовхів, які відбулися після землетрусу, - повідомляє турецьке Управління з питань надзвичайних ситуацій та стихійних лих (AFAD). Землетрус був настільки сильним, що відчувався у сусідніх країнах: Сирії, Ірану та Лівані.

Готовність служб Туреччини

Турецьким рятувальним службам довелося спорудити близько п'яти тисяч наметів, аби дати змогу переночувати місцевим жителям, які боялися повертатися у напівзруйновані домівки. Також приблизно 15 тисяч осіб розмістили у спортзалах, готелях, та університетських кампусах.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу кваліфікував землетрус як надзвичайну ситуацію "третього рівня". Така класифікація передбачає необхідність залучення зусиль на національному рівні, але не вимагає прохання про міжнародну гуманітарну допомогу.

Турецькі рятувальники добре навчені реагуванню на землетруси внаслідок того, що країна вже неодноразово переживала такі катастрофи. Понад 17 тисяч людей загинули в серпні 1999 року внаслідок землетрусу із епіцентром у 90 кілометрів від Стамбула. Від землетрусівстраждають і курорти Туреччини.

У 2011 році потужний землетрус поблизу міст Ван та Ерджиш на сході Туреччини призвів до загибелі щонайменше 523 осіб.

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