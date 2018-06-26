Кількість жертв від нападу в Нігерії зросла до 200

Щонайменше 200 людей загинули через сутички, що стались кілька днів тому у центральній частині Нігерії, у місцевості Барікін Ладі, що у штаті Плато. Про це у середу, 27 червня, повідомив губернатор штату Саймон Лалонг, передає агенція dpa. До цього було відомо про виявлені тіла 86 жертв.

Сутички між мешканцями селянських поселень і скотарями-кочовиками сталися минулих вихідних. Губернатор повідомив, що нападники використовували зброю, якою користуються терористичні групи, а не ту, що поширена в регіоні й використовується для самооборони.

За даними правоохоронців, на території шести сіл були спалені понад 50 селянських будинків. Сутички набули такого розмаху, що поліції довелось оточити регіон та запровадити комендантську годину.

Конфлікт між представниками різних народностей на території Нігерії триває десятиліття, вони ведуть боротьбу за право користування і розпорядження земельними ділянками та природними ресурсами. Крім того, спалахи насильства у цьому регіоні ґрунтуються й на етнічних та релігійних розбіжностях. Жертвами конфлікту стали тисячі людей.