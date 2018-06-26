 Кількість жертв від нападу в Нігерії зросла до 200 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2018

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Новини

Кількість жертв від нападу в Нігерії зросла до 200

Через сутички між селянами та скотарями-кочовиками у центральній частині Нігерії загинули щонайменше 200 людей, повідомила місцева влада.

Правоохоронці у штаті Плато після сутичок

Правоохоронці у штаті Плато після сутичок

Щонайменше 200 людей загинули через сутички, що стались кілька днів тому у центральній частині Нігерії, у місцевості Барікін Ладі, що у штаті Плато. Про це у середу, 27 червня, повідомив губернатор штату Саймон Лалонг, передає агенція dpa. До цього було відомо про виявлені тіла 86 жертв.

Сутички між мешканцями селянських поселень і скотарями-кочовиками сталися минулих вихідних. Губернатор повідомив, що нападники використовували зброю, якою користуються терористичні групи, а не ту, що поширена в регіоні й використовується для самооборони.

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Два вибухи пролунали біля мечеті в нігерійському місті Мубі. Внаслідок терористичного акту загинули щонайменше 24 особи. (01.05.2018)

За даними поліції, загиблі є жертвами сутичок між селянами та скотарями-кочовниками. (25.06.2018)

За даними правоохоронців, на території шести сіл були спалені понад 50 селянських будинків. Сутички набули такого розмаху, що поліції довелось оточити регіон та запровадити комендантську годину.

Конфлікт між представниками різних народностей на території Нігерії триває десятиліття, вони ведуть боротьбу за право користування і розпорядження земельними ділянками та природними ресурсами. Крім того, спалахи насильства у цьому регіоні ґрунтуються й на етнічних та релігійних розбіжностях. Жертвами конфлікту стали тисячі людей.

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