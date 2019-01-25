Кількість жертв антисемітських нападів у 2018 році - найвища за понад 20 років

Кількість євреїв, які були вбиті під час антисемітських нападів в усьому світі у 2018 році, досягла свого найвищого рівня за кілька останніх десятиліть, повідомив у неділю, 27 січня, ізраїльський уряд. Протягом року в трьох окремих нападах було вбито 13 євреїв, йдеться у звіті про антисемітизм за 2018 рік, опублікований урядом Ізраїлю в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Напад з найбільшою кількістю жертв скоєний у жовтні в синагозі у місті Піттсбург в США, де стрілок вбив 11 людей. Крім того, у січні у Каліфорнії був вбитий студент, а у березні - 85-річна Мірей Кноль, яка пережила Голокост, була жорстоко вбита у своєму будинку в Парижі. "Це найбільша кількість євреїв, які були вбиті в результаті антисемітських нападів після нападу на аргентинську єврейську громаду в 1990-х роках (у 1994 році внаслідок вибуху у єврейському культурному центрі в Буенос-Айресі загинуло 85 осіб. - Ред.)", - йдеться у доповіді.

У Великобританії кількість антисемітських інцидентів вже другий рік поспіль досягла рекордного рівня. Зокрема, британська благодійна організація Community Security Trust нарахувала у 2018 році понад 100 антисемітських епізодів на місяць, чверть з яких виникла в соціальних мережах. У Франції кількість антисемітських нападів і погроз зросла на 69 відсотків після дворічного спаду. На відміну від попередніх років, антисемітське насильство у 2018 році було "очолене неонацистами та білими расистами", йдеться у звіті.

При цьому, 70 відсотків нападів були визначені, як "антиізраїльські за природою", а їхня кількість збільшилась після перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима та заворушень у Секторі Гази. Міністр з питань діаспори Ізраїлю Нафталі Бенет зазначив, що це є "відповідальність Ізраїлю, щоб допомогти мільйонам наших братів і сестер в діаспорі, які стикаються зі все більш антисемітськими злочинами". Він закликав уряди в усьому світі "зайняти жорстку позицію проти ненависті до євреїв".

Згідно зі звітом "Всесвітнє розслідування та переслідування нацистських злочинців" Центра Сімона Візенталя в Єрусалимі, у період з квітня 2017 року до березня 2018 року одна людина була засуджена за злочини нацистської епохи, а ще три були обвинувачені.

Дивитись відео 04:48 Now live 04:48 хв Поділитись Євреї скаржаться на підйом антисемітизму в Польщі (08.03.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2tvNt Євреї скаржаться на підйом антисемітизму в Польщі (08.03.2018)