 Кількість жертв антисемітських нападів у 2018 році - найвища за понад 20 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2019

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Новини

Кількість жертв антисемітських нападів у 2018 році - найвища за понад 20 років

Минулого року у світі в антисемітських нападах було вбито 13 євреїв, повідомив уряд Ізраїлю в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Найбільш кривавий напад скоєний в Піттсбургу, де стрілок вбив 11 людей.

Кількість жертв нападів на євреїв у світі зросла

Кількість жертв нападів на євреїв у світі зросла

Кількість євреїв, які були вбиті під час антисемітських нападів  в усьому світі у 2018 році, досягла свого найвищого рівня за кілька останніх десятиліть, повідомив у неділю, 27 січня, ізраїльський уряд. Протягом року в трьох окремих нападах було вбито 13 євреїв, йдеться у звіті про антисемітизм за 2018 рік, опублікований урядом Ізраїлю в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

Напад з найбільшою кількістю жертв скоєний у жовтні в синагозі у місті Піттсбург в США, де стрілок вбив 11 людей. Крім того, у січні у Каліфорнії був вбитий студент, а у березні - 85-річна Мірей Кноль, яка пережила Голокост, була жорстоко вбита у своєму будинку в Парижі. "Це найбільша кількість євреїв, які були вбиті в результаті антисемітських нападів після нападу на аргентинську єврейську громаду в 1990-х роках (у 1994 році внаслідок вибуху у єврейському культурному центрі в Буенос-Айресі загинуло 85 осіб. - Ред.)", - йдеться у доповіді.

У Великобританії кількість антисемітських інцидентів вже другий рік поспіль досягла рекордного рівня. Зокрема, британська благодійна організація Community Security Trust нарахувала у 2018 році понад 100 антисемітських епізодів на місяць, чверть з яких виникла в соціальних мережах. У Франції кількість антисемітських нападів і погроз зросла на 69 відсотків після дворічного спаду. На відміну від попередніх років, антисемітське насильство у 2018 році було "очолене неонацистами та білими расистами", йдеться у звіті.

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63 відсотки юдеїв, які мешкають у ЄС, вважають, що рівень антисемітизму в цих країнах значно зріс за останні п'ять років. Третина респондентів заявила, що зазнавала образ чи утисків, передусім в інтернеті й соцмережах. (10.12.2018)

Підозрюваним у вбивстві 85-річної парижанки Мірей Кноль, яка свого часу врятувалася від Голокосту, висунули обвинувачення у вбивстві з антисемітських мотивів. (27.03.2018)

При цьому, 70 відсотків нападів були визначені, як "антиізраїльські за природою", а їхня кількість збільшилась після перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима та заворушень у Секторі Гази. Міністр з питань діаспори Ізраїлю Нафталі Бенет зазначив, що це є "відповідальність Ізраїлю, щоб допомогти мільйонам наших братів і сестер в діаспорі, які стикаються зі все більш антисемітськими злочинами". Він закликав уряди в усьому світі "зайняти жорстку позицію проти ненависті до євреїв".

Згідно зі звітом "Всесвітнє розслідування та переслідування нацистських злочинців" Центра Сімона Візенталя в Єрусалимі, у період з квітня 2017 року до березня 2018 року одна людина була засуджена за злочини нацистської епохи, а ще три були обвинувачені.

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Євреї скаржаться на підйом антисемітизму в Польщі (08.03.2018)

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Як і багато інших

    Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Будинок в Ризі

    От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Показати обличчя жертв

    Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    "J" - єврей

    На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Десять листів з тисяч

    З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Останній лист перед депортацією

    Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    На Святу землю…

    З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Поїзд в Освенцім

    Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн


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"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

З концтаборів та гетто євреї писали листи своїм близьким, аж поки не гинули від рук нацистів. Меморіальний комплекс історії Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі присвятив онлайн-виставку пам'яті цих людей. (27.01.2018)  

Аудіо й відео до теми

Євреї скаржаться на підйом антисемітизму в Польщі (08.03.2018)  

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