Кількість жертв антисемітських нападів у 2018 році - найвища за понад 20 років
Минулого року у світі в антисемітських нападах було вбито 13 євреїв, повідомив уряд Ізраїлю в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Найбільш кривавий напад скоєний в Піттсбургу, де стрілок вбив 11 людей.
Кількість жертв нападів на євреїв у світі зросла
Кількість євреїв, які були вбиті під час антисемітських нападів в усьому світі у 2018 році, досягла свого найвищого рівня за кілька останніх десятиліть, повідомив у неділю, 27 січня, ізраїльський уряд. Протягом року в трьох окремих нападах було вбито 13 євреїв, йдеться у звіті про антисемітизм за 2018 рік, опублікований урядом Ізраїлю в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
У Великобританії кількість антисемітських інцидентів вже другий рік поспіль досягла рекордного рівня. Зокрема, британська благодійна організація Community Security Trust нарахувала у 2018 році понад 100 антисемітських епізодів на місяць, чверть з яких виникла в соціальних мережах. У Франції кількість антисемітських нападів і погроз зросла на 69 відсотків після дворічного спаду. На відміну від попередніх років, антисемітське насильство у 2018 році було "очолене неонацистами та білими расистами", йдеться у звіті.
При цьому, 70 відсотків нападів були визначені, як "антиізраїльські за природою", а їхня кількість збільшилась після перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима та заворушень у Секторі Гази. Міністр з питань діаспори Ізраїлю Нафталі Бенет зазначив, що це є "відповідальність Ізраїлю, щоб допомогти мільйонам наших братів і сестер в діаспорі, які стикаються зі все більш антисемітськими злочинами". Він закликав уряди в усьому світі "зайняти жорстку позицію проти ненависті до євреїв".
Згідно зі звітом "Всесвітнє розслідування та переслідування нацистських злочинців" Центра Сімона Візенталя в Єрусалимі, у період з квітня 2017 року до березня 2018 року одна людина була засуджена за злочини нацистської епохи, а ще три були обвинувачені.
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Євреї скаржаться на підйом антисемітизму в Польщі (08.03.2018)
Євреї скаржаться на підйом антисемітизму в Польщі (08.03.2018)
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Як і багато інших
Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Будинок в Ризі
От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Показати обличчя жертв
Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
"J" - єврей
На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Десять листів з тисяч
З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Останній лист перед депортацією
Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
На Святу землю…
З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.
"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту
Поїзд в Освенцім
Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.